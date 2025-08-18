“Lá chắn thép” bảo vệ bình yên thành phố bên sông Hàn

Sáng 18-8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025).

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng trao tặng Bức trướng cho Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại lễ kỷ niệm, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa sâu sắc, dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND nói chung và Công an TP Đà Nẵng nói riêng.

Chương trình nghệ thuật khơi dậy niềm tự hào truyền thống vẻ vang 80 năm CAND. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an Đà Nẵng (bao gồm cả giai đoạn Quảng Nam – Đà Nẵng trước hợp nhất) đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Những năm gần đây, Công an TP Đà Nẵng đã chủ động tham mưu, triển khai nhiều giải pháp kịp thời, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị an ninh, trật tự, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Với thành tích đó, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã được Đảng, Nhà nước, tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và tuyên dương danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho 30 tập thể và 31 cá nhân…

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khen thưởng các điển hình tiên tiến. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng khen thưởng các điển hình tiên tiến. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, trong bối cảnh thành phố sau hợp nhất đứng trước nhiều cơ hội phát triển, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của Công an TP Đà Nẵng vừa nặng nề vừa vinh dự.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Trung ương, Bộ Công an, sự phối hợp của các cấp, ngành, đoàn thể và sự đồng hành của nhân dân trong suốt 80 năm qua; đồng thời mong muốn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng sâu rộng, hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định, trong 80 năm qua, lực lượng Công an TP Đà Nẵng luôn kiên trung, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, Công an TP Đà Nẵng đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để Đà Nẵng phát triển, trở thành đô thị động lực của miền Trung – Tây nguyên.

Ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khen thưởng các điển hình tiên tiến. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khen thưởng các điển hình tiên tiến. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Chúng tôi quyết tâm ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý an ninh trật tự; giữ vững bình yên cho nhân dân – xứng đáng là "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thời là "thanh bảo kiếm" sắc bén, góp phần vun đắp nền hòa bình, ổn định, thúc đẩy sự phát triển bền vững, nâng tầm vị thế của TP Đà Nẵng trong kỷ nguyên hội nhập”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Thành ủy – HĐND – UBND - ỦY ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng trao tặng Công an TP Đà Nẵng bức trướng với nội dung "Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững tin bước vào kỷ nguyên mới".

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhận biểu trưng từ Ban tổ chức.

XUÂN QUỲNH