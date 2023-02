Đà Nẵng: Thưởng “nóng” nhiều đơn vị công an vì thành tích xuất sắc trong tấn công, trấn áp tội phạm

Chiều 27-2, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao thưởng cho công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong thời gian qua.

Từ sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến nay, lực lượng công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP Đà Nẵng đã ra quân quyết liệt, duy trì khí thế đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tiếp tục lập được nhiều chiến công, thành tích trên các mặt công tác.

Điển hình như Phòng Cảnh sát Kinh tế khám phá thành công 2 chuyên án đấu tranh với tội phạm tham nhũng tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng và 3 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới; Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy triệt phá đường dây chuyên vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, thu giữ hơn 16.300 viên hồng phiến, 2kg ma túy đá; Phòng Cảnh sát Hình sự với thành tích điều tra, bắt giữ đối tượng chuyên lừa đảo trên không gian mạng, chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Hải Châu khám phá thành công 2 vụ việc, bắt 68 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy tại vũ trường New Phương Đông; Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cẩm Lệ liên tiếp lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản; Công an xã Hòa Tiến dũng cảm, không ngại hy sinh, cứu sống 1 cháu bé bị đuối nước trên địa bàn.

Để ghi nhận thành tích của các đơn vị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã quyết định thưởng cho Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Đà Nẵng mỗi đơn vị 20 triệu đồng; Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Đà Nẵng, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Hải Châu mỗi đơn vị 10 triệu đồng; Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Cẩm Lệ và Công an xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) mỗi đơn vị 5 triệu đồng.

Tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì tinh thần đấu tranh quyết liệt, “không có vùng cấm” với các loại tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền về các chiến công để người dân biết, yên tâm và đồng hành cùng lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian tới.