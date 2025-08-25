Diễn đàn hợp tác đại học - doanh nghiệp thúc đẩy đào tạo và nghiên cứu công nghệ chiến lược

Ngày 25-8, Bộ GD-ĐT, Bộ Ngoại giao và thương mại Úc, Đại học Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Hợp tác đại học - doanh nghiệp với chủ đề “Hợp tác ba nhà trong đào tạo và nghiên cứu phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược”.

Đại học Đà Nẵng ký MOU với Navigos Group và CT Group. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, diễn đàn là cầu nối quan trọng, thể hiện trách nhiệm xã hội chung của “tam giác vàng” gắn kết “ba nhà” (nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp). Đặc biệt, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị thực sự là chìa khóa vàng, tạo cơ hội để các trường đại học và doanh nghiệp nỗ lực lớn, quyết tâm cao, đồng hành góp phần tạo đột phá để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, diễn đàn không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ kinh nghiệm, mục tiêu cao hơn là cùng nhau tìm giải pháp cơ chế, chính sách để nâng tầm hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, đại học cần trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, còn doanh nghiệp phải coi hợp tác với nhà trường là chiến lược đầu tư thông minh. Ông đề nghị rà soát chương trình hợp tác, xây dựng cơ chế khuyến khích, tăng cường đối thoại, phát huy vai trò các trường trọng điểm và xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả.

Ông tin tưởng diễn đàn sẽ mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, hiệu quả, góp phần đưa giáo dục và khoa học công nghệ Việt Nam lên tầm cao mới.

Sự kiện quy tụ gần 120 đại biểu từ các bộ, ngành, doanh nghiệp lớn và lãnh đạo 50 cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Diễn đàn ghi nhận 25 tham luận xoay quanh hợp tác nghiên cứu – đào tạo nhân lực chất lượng cao và xây dựng văn hóa hợp tác. Điểm nhấn là 21 biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết giữa đại học và doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược: AI, blockchain, big data, điện toán đám mây, lượng tử, 5G/6G, robot – tự động hóa, chip bán dẫn, năng lượng, vật liệu tiên tiến, công nghệ hàng không – vũ trụ, đất hiếm, đại dương, lòng đất và an ninh mạng…

XUÂN QUỲNH