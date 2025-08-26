Đà Nẵng: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn tại nút giao đường Quảng Xương – ĐH2

Nhiều người dân phản ánh tình trạng xe tải trọng lớn, xe khách đường dài đi vào tuyến đường liên xã ĐH2 (đoạn qua xã Bà Nà, TP Đà Nẵng) gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Xe tải trọng lớn đi vào tuyến đường liên xã ĐH2, chen lấn với xe máy gây mất an toàn giao thông

Theo phản ánh của người dân, tình trạng xe tải trọng lớn chạy với tốc độ cao tại nút giao tuyến đường Quảng Xương – ĐH2 (xã Bà Nà mới) đã diễn ra lâu nay.

Nhiều tài xế xe tải Bắc – Nam cố tình né đường cao tốc, rẽ vào đường ĐH2, chen lấn với xe máy, học sinh đi học gây ra tình trạng hỗn loạn, đặc biệt là vào các giờ cao điểm. Do lượng xe lưu thông lớn, tần suất dày khiến tuyến đường này bị xuống cấp, hư hỏng ở nhiều đoạn.

“Tôi mong muốn cơ quan chức năng xem xét việc gắn biển báo cấm các loại xe có trọng tải lớn, xe khách vào khu vực đường dân sinh có nhiều dân, nhất là trẻ em đi học. Có hình thức xử phạt để răn đe và chấm dứt tình trạng này”, nhiều người dân kiến nghị.

Trước đó, vào ngày 2-7, tại khu vực đường Quảng Xương – ĐH2 đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ. Camera cho thấy xe tải rẽ với tốc độ cao, tài xế bước đầu được xác định dương tính với ma túy.

Tình trạng xe tải, xe khách lưu thông với tần suất cao khiến mặt đường bị hư hỏng

Liên quan vấn đề trên, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng đã có phản hồi ý kiến phản ánh của người dân.

Phòng CSGT cho biết, trong thời gian qua, quá trình thi công tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Hòa Liên – Túy Loan đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của các phương tiện, đặc biệt là xe vận tải hàng hóa và hành khách.

Trước thực trạng đó, nhiều phương tiện đã thay đổi lộ trình, di chuyển qua tuyến ĐT602 và ĐH2, khiến lưu lượng giao thông trên các tuyến này tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhằm khắc phục, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) để yêu cầu các đơn vị thi công nhanh chóng triển khai phương án phân luồng, tổ chức giao thông hợp lý trong suốt quá trình thi công.

Đơn vị cũng tổ chức khảo sát hiện trường cùng các cơ quan liên quan nhằm đánh giá tình hình thực tế trên các tuyến ĐT602, ĐH2, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời những bất cập, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chỉ đạo Trạm CSGT Hòa Nhơn bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm liên tục 24/24 trên các tuyến ĐT602, ĐH2; tổ chức điều hòa, hướng dẫn, phân luồng tổ chức giao thông tại nút giao thông Quảng Xương - ĐH2 trong giờ cao điểm.

Theo Phòng CSGT, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân và các tuyến liên quan đã cơ bản ổn định. Đến nay, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến ĐT602 và ĐH2 đã giảm đáng kể, các nguy cơ gây tai nạn giao thông đã được kiểm soát hiệu quả.

PHẠM NGA