Đà Nẵng trở thành mô hình bảo tồn thiên nhiên tiêu biểu tại Việt Nam

Ngày 12-11, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tiếp đoàn công tác của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) do ông Martin Kabaluapa Kapinga, Tổng Giám đốc quản lý các văn phòng WWF dẫn đầu đến làm việc tại Đà Nẵng.

Ông Martin Kabaluapa Kapinga trao hỗ trợ cho TP Đà Nẵng khắc phục ảnh hưởng do mưa lũ

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao những hỗ trợ của WWF thông qua các dự án bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển sinh kế bền vững.

Các chương trình hợp tác không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ địa phương mà còn tăng cường trang thiết bị, thúc đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và đa dạng sinh học.

UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, trong đó có WWF. Sở Tài chính đã ban hành hướng dẫn về chuyển tiếp, quản lý các chương trình, dự án theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo TP Đà Nẵng

Hiện WWF phối hợp Sở NN-MT TP Đà Nẵng xây dựng Dự án phục hồi rừng và phát triển sinh kế khu vực Quảng Nam (trước đây) với tổng vốn hơn 8,1 triệu USD, đồng thời dự kiến tài trợ thêm nhiều chương trình mới.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi mong muốn WWF tiếp tục đồng hành với địa phương hỗ trợ xây dựng chiến lược, cơ chế tài chính cho bảo tồn, quản lý di sản thiên nhiên, phục hồi rừng, phát triển tín chỉ carbon, ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo và chia sẻ dữ liệu về quản lý tài nguyên.

Thay mặt đoàn công tác, ông Martin Kabaluapa Kapinga chia sẻ với chính quyền, người dân Đà Nẵng trước thiệt hại do mưa lũ và nhấn mạnh cơ hội hợp tác sau việc hợp nhất tỉnh, thành phố.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, WWF đánh giá Đà Nẵng là địa phương tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên, trở thành mô hình để các địa phương khác học tập.

Dịp này, WWF ủng hộ 40.000 USD hỗ trợ Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai.

XUÂN QUỲNH