Đà Nẵng kiến nghị gỡ khó trong đánh giá dịch vụ công

Ngày 12-3, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký văn bản gửi Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an) và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) đề nghị hướng dẫn trích xuất dữ liệu và tháo gỡ một số vướng mắc trong đánh giá Bộ chỉ số 766, trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Hiện việc theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu theo Quyết định 766/QĐ-TTg trên Cổng Dịch vụ công quốc gia còn gặp khó khăn, do hệ thống chủ yếu hiển thị tỷ lệ và điểm số tổng hợp, chưa cho phép trích xuất dữ liệu chi tiết theo từng tiêu chí thành phần như: hồ sơ quá hạn, số hóa hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến hay phản ánh kiến nghị. Điều này khiến các cơ quan, đơn vị khó đối chiếu với dữ liệu thực tế để kịp thời có giải pháp cải thiện các chỉ tiêu.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị Trung tâm Dữ liệu quốc gia xem xét cấp tài khoản, phân quyền quản trị để địa phương có thể thống kê, trích xuất dữ liệu chi tiết; trường hợp hệ thống chưa hỗ trợ, đề nghị định kỳ hằng tuần cung cấp dữ liệu để phục vụ công tác rà soát, đánh giá.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng kiến nghị hướng dẫn giải pháp kỹ thuật để ghi nhận các hồ sơ phí “0 đồng” nộp trực tuyến, là giao dịch thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng thời đề nghị nghiên cứu điều chỉnh cách tính điểm Bộ chỉ số 766 theo hướng phản ánh đầy đủ nỗ lực thực hiện của địa phương.

Hiện, TP Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về thu phí, lệ phí “0 đồng” đối với hồ sơ nộp trực tuyến nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, các hồ sơ phí “0 đồng” chỉ được tính vào tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến chung, nhưng không được tính vào tỷ lệ thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, dẫn đến chưa phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện của địa phương.

XUÂN QUỲNH