Đà Nẵng: Nỗ lực khắc phục đường tạm qua sông Ví trước ngày bầu cử

Ngày 14-3, ông Nguyễn Hồng Vương, Chủ tịch UBND xã Trà Liên (TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương đang huy động lực lượng, máy móc để khắc phục tuyến đường tạm qua sông Ví bị nước lũ cuốn trôi, nhằm sớm đảm bảo giao thông phục vụ người dân đi bầu cử.

Những ngày qua, trên địa bàn xã Trà Liên xuất hiện mưa vừa và mưa nhỏ. Đến tối 13-3 và rạng sáng 14-3, mưa lớn khiến lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, làm mực nước sông Ví dâng cao đột ngột và cuốn trôi tuyến đường tạm qua sông.

Xã Trà Liên đang huy động lực lượng để khắc phục sự cố

Đây là tuyến giao thông huyết mạch duy nhất kết nối các cụm dân cư phía bên kia sông với trung tâm xã. Việc đường tạm bị cuốn trôi khiến giao thông từ trung tâm xã đến 4 thôn bị chia cắt, ảnh hưởng đến công tác tổ chức bầu cử vào ngày 15-3.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Trà Liên đã bố trí lực lượng phong tỏa hai đầu tuyến đường tạm, không cho người dân và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm. Đồng thời, các phương tiện máy móc được huy động để khẩn trương khắc phục.

Đường qua sông Ví bị cuốn trôi vào rạng sáng nay

Theo ông Nguyễn Hồng Vương, trong trường hợp mưa lớn tiếp tục làm trôi đường tạm qua sông, địa phương sẽ tổ chức cho người dân đi theo tuyến đường vòng qua sông. Đồng thời bố trí lực lượng hỗ trợ các tổ bầu cử và cử tri, nhằm đảm bảo việc tham gia bầu cử an toàn và đúng thời gian quy định.

