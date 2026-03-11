Đưa công nghệ số và dữ liệu số thành đầu vào sản xuất kinh doanh

Chiều 11-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, 5 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chủ trì hội nghị

Áp lực thúc đẩy chuyển đổi số

Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Huỳnh Anh Vũ, cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô dân số lớn khiến khối lượng công việc hành chính tại địa phương tăng mạnh. 6 tháng cuối năm 2025, phường đã giải quyết khoảng 15.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó gần 9.000 hồ sơ thực hiện qua môi trường số.

Với lượng hồ sơ lớn, phương thức xếp hàng truyền thống dễ dẫn đến tình trạng ách tắc, gây quá tải tại bộ phận một cửa và Trung tâm phục vụ hành chính công. Bên cạnh đó, nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân tại địa phương có hơn 100.000 dân ngày càng cao, trong khi hệ thống thủ tục hành chính với hơn 2.000 – 2.500 thủ tục của thành phố và cấp phường thường xuyên được cập nhật.

Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Huỳnh Anh Vũ chia sẻ

Ngoài ra, địa phương cũng đối mặt với thách thức trong quản trị, điều hành trên nền dữ liệu dân cư lớn, đặc biệt trong các nhiệm vụ quản lý và tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng như công tác bầu cử.

Tương tự, ông Võ Văn Chi, Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho rằng, Khu công nghệ cao Đà Nẵng đang từng bước trở thành hạt nhân thu hút các dự án công nghệ cao, góp phần dẫn dắt chuỗi giá trị và thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới của thành phố. Tuy nhiên, khu công nghệ cao vẫn còn một số hạn chế như chưa thu hút được nhiều dự án nghiên cứu – phát triển (R&D) quy mô lớn, sự liên kết giữa các khu chức năng chưa được phát huy mạnh, trong khi hạ tầng nghiên cứu và thử nghiệm dùng chung cho doanh nghiệp công nghệ cao còn thiếu.

“Nhiều nhà đầu tư công nghệ cao và nhà đầu tư chiến lược hiện không chỉ quan tâm đến đất đai hay ưu đãi đầu tư, mà đặc biệt chú trọng đến hệ sinh thái nghiên cứu – phát triển, khả năng hỗ trợ đổi mới sáng tạo và sự liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu tại địa phương”, ông Chi chia sẻ.

Đổi mới quản trị bằng công nghệ

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) TP Đà Nẵng cho biết, hệ thống IOC đã kết nối và kế thừa 30 nguồn dữ liệu từ 45 cơ quan, đơn vị, hình thành hơn 30 nhóm dịch vụ giám sát điều hành với 250 biểu đồ dữ liệu trực quan và hơn 60 loại cảnh báo sớm, từng bước đáp ứng yêu cầu điều hành dựa trên dữ liệu số.

Giám đốc Trung tâm IOC TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quốc trình bày tham luận

Một trong những kết quả nổi bật là dashboard giám sát việc thực hiện chuyển đổi số, phục vụ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và hoạt động của chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp.

Bên cạnh đó, bản đồ thể chế được tích hợp trên ứng dụng Đà Nẵng Smart City, công khai các chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của từng sở, ngành, địa phương cũng như kết quả thực hiện Nghị quyết 57.

Trung tâm IOC cũng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các xã, phường, từng bước hoàn thiện mô hình trung tâm điều hành liên thông từ thành phố đến cơ sở. Đồng thời triển khai nhiều hoạt động nâng cao năng lực số cho cán bộ và người dân, trong đó có chuyên mục “Bình dân học AI” với hơn 80 bài viết, thu hút 1,3 triệu lượt xem, cùng chuyên trang “Bình dân học vụ số” với gần 40.000 lượt người tham gia.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu trao khen thưởng 05 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, cần thực hiện nguyên tắc “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền và rõ kết quả, qua đó làm cơ sở đôn đốc, đánh giá và xử lý trách nhiệm.

Về triển khai Nghị quyết 57, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành chủ trì phát triển kinh tế số trong lĩnh vực quản lý, phấn đấu để kinh tế số đóng góp 27% GRDP của thành phố. Đây là mục tiêu không đơn giản khi thành phố đặt yêu cầu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm nay, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khen thưởng các tập thể, cá nhân triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW

“Các đơn vị cần tập trung giải quyết những bài toán lớn, bài toán mới, tạo ra những kết quả cụ thể, đưa công nghệ số và dữ liệu số trở thành yếu tố đầu vào quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của từng ngành, lĩnh vực”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Thành phố cũng đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình, chuyển từ cách làm “chờ người dân đề nghị” sang chủ động cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp.

XUÂN QUỲNH - THANH ÁI