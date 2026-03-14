Tưởng niệm, tri ân liệt sĩ Gạc Ma tại Đà Nẵng

Ngày 14-3, tại đình Nại Nam (TP Đà Nẵng), Ban liên lạc bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng giai đoạn 1984-1988 phối hợp chính quyền địa phương tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988 tại quần đảo Trường Sa.

Đình Nại Nam là nơi có bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ của phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu (nay là phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), trong đó có 10 liệt sĩ người Đà Nẵng hy sinh ở Gạc Ma

Từ rất sớm, thân nhân của 10 liệt sĩ Gạc Ma người Đà Nẵng, đồng đội năm xưa, đại diện chính quyền địa phương cùng nhiều đơn vị, sinh viên, người dân đã có mặt tại đình.

Đông đảo đồng đội, chính quyền địa phương, học sinh, sinh viên... về dâng hương tưởng nhớ các a nh hùng liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma

Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng giai đoạn 1984-1988 cho biết, trong 64 anh hùng liệt sĩ ấy, Đà Nẵng tự hào nhưng cũng đau thương khi có 10 người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm lại giữa trùng khơi. Sự hy sinh của các anh là niềm tự hào của quê hương, là nỗi nhớ khôn nguôi của gia đình, đồng đội và nhân dân thành phố biển thân yêu này.

“38 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về Gạc Ma chưa bao giờ phai nhạt. Tinh thần ‘quyết tử để bảo vệ chủ quyền biển đảo’ vẫn là ngọn lửa thiêng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những người lính năm xưa, nay mái tóc đã bạc màu sương gió, nhưng trái tim vẫn vẹn nguyên lời thề giữ biển”, ông Tấn xúc động.

Ông Trương Thanh Dũng, Chủ tịch UBND phường Hòa Cường bày tỏ sự xúc động và tự hào khi tại bia tưởng niệm liệt sĩ Hòa Cường khắc tên 10 liệt sĩ Gạc Ma, trong đó 7 liệt sĩ là người con của quê hương Hòa Cường.

Mẹ Huỳnh Thị Kế (93 tuổi), mẹ của liệt sĩ Gạc Ma Nguyễn Phú Đoàn

Tại chương trình, đại diện chính quyền địa phương, cơ quan quân sự, các trường đại học và doanh nghiệp đã trao nhiều phần quà tri ân gia đình 10 liệt sĩ Đà Nẵng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma.

Trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ Gạc Ma

PGS-TS Đinh Thành Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng cho biết, việc được trực tiếp dâng hương tri ân, lắng nghe những câu chuyện về “vòng tròn bất tử” Gạc Ma từ thân nhân liệt sĩ giúp sinh viên thấm thía hơn giá trị của lòng yêu nước, truyền thống trách nhiệm với cộng đồng và đất nước; từ đó thôi thúc các bạn nỗ lực học tập, sống trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến.

Thầy và trò Trường Đại học Đông Á tri ân thân nhân liệt sĩ Gạc Ma tại Đà Nẵng

Cùng ngày, Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Công binh Hải quân TP Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm 38 năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa (14-3-1988-14-3-2026).

XUÂN QUỲNH