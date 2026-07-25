Đưa hài cốt liệt sĩ về quê an táng sau 54 năm xa cách

Sáng 25-7, xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa phối hợp gia đình tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát (sinh năm 1952) tại Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Sơn. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát hy sinh năm 1972 tại Cần Thơ, phần mộ vừa được xác định danh tính nhờ đối sánh ADN.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát được đưa về quê nhà an táng sau 54 năm xa cách

Trong không khí trang nghiêm, lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát được tổ chức trọng thể. Các đại biểu, thân nhân và người dân thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ. Sau các nghi thức, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Triệu Sơn, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo lãnh đạo xã Hợp Tiến, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xã đã xác định được phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát hy sinh năm 1972, đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp (TP Cần Thơ).

Với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và đồng đội, gia đình liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát đã cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ về quê nhà an táng, thực hiện tâm nguyện của cha mẹ liệt sĩ khi còn sống.

Ông Nguyễn Trọng Bảy (bìa phải) đã nhiều năm đi tìm kiếm anh trai - liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát

Chia sẻ về giây phút tìm thấy hài cốt anh trai sau hơn nửa thế kỷ tìm kiếm, ông Nguyễn Trọng Bảy (sinh năm 1960, em trai liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát) không giấu được niềm hạnh phúc. Ông cho biết, sau hàng chục năm tìm kiếm, các thế hệ trong gia đình đã hoàn thành được tâm nguyện của cha mẹ căn dặn trước lúc qua đời.

Theo lời kể của ông Bảy, cha mẹ ông sinh được sáu người con, gồm năm người con trai và một người con gái. Khi trưởng thành, bốn người anh trai của ông lần lượt lên đường ra chiến trường. Trong số đó, hai người anh đã hy sinh tại chiến trường Cần Thơ và Quảng Trị vào năm 1972.

“Hai anh tôi cùng lên đường nhập ngũ vào năm 1971. Chỉ một năm sau, gia đình nhận tin dữ khi cả hai anh đều hy sinh. Ngày biết tin, cha mẹ tôi đau đớn, khóc rất nhiều vì thương các anh tuổi đời còn quá trẻ, mới ngoài đôi mươi, chưa kịp lập gia đình, chưa có vợ con mà đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường xa”, ông Bảy xúc động.

Thương nhớ các con nơi chiến trường xa, cha mẹ ông Bảy suốt đời mong ngóng, tìm kiếm hài cốt hai anh để đưa về quê nhà. Sau hàng chục năm không có kết quả, tuổi cao sức yếu, cha mẹ lần lượt qua đời nhưng vẫn căn dặn bằng mọi giá phải đưa các anh trở về quê nhà để hương khói.

Người dân đến dâng hương khi hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát được đưa về quê nhà

Thực hiện tâm nguyện của cha mẹ, ông Bảy cùng các anh trai nhiều năm đi khắp các nghĩa trang tìm kiếm thông tin về phần mộ hai liệt sĩ. Sau khi các anh qua đời, ông vẫn tiếp tục hành trình. Khoảng 10 năm trước, gia đình tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Khánh tại Nghĩa trang Xuân Mai (Quảng Bình trước đây, nay là tỉnh Quảng Trị) và đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Sơn. Riêng liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ.

Khi hành trình tìm kiếm tưởng chừng rơi vào vô vọng, gia đình ông Bảy nhận được thông tin từ đồng đội cũ về nơi an táng của liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp (TP Cần Thơ). Kết quả đối sánh ADN đã xác định phần mộ số 52, hàng 2, lô B, khu B là nơi an nghỉ của liệt sĩ.

Người dân tới dâng hương liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát

Theo ông Bảy, sau 54 năm tìm kiếm, người anh trai hy sinh tại Cần Thơ cũng được trở về với gia đình, quê hương. "Hai người anh hy sinh trong chiến tranh nay đã được tìm thấy, “đoàn tụ” sau hơn nửa thế kỷ xa cách, giúp việc hương khói thuận tiện hơn. Gia đình tôi gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã hỗ trợ trong hành trình tìm kiếm đầy ý nghĩa này", ông Bảy xúc động bày tỏ.

THANH TUẤN