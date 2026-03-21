Đại biểu dân cử trong “thời khắc bản lề”

Bầu cử năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước thời cơ và vận hội phát triển mới; Việt Nam quyết tâm trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Sứ mệnh của dân tộc là xây dựng Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái định hình, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm nâng cao năng suất và tháo gỡ các nút thắt phát triển.

Sứ mệnh nặng nề

Trong nước, nền tảng cho quá trình chuyển đổi đã được chuẩn bị từ năm 2025, với hàng loạt chủ trương, nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, hoàn thiện thể chế pháp luật, hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như nâng cao chất lượng y tế và giáo dục.

Đặc biệt, việc sáp nhập các đơn vị hành chính đang mở ra không gian phát triển mới theo hướng tích hợp và liên kết vùng, gắn với định hướng hình thành các trung tâm tài chính quốc tế, từng bước xây dựng TPHCM và Hà Nội trở thành các đô thị toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, sứ mệnh của các đại biểu trúng cử là rất nặng nề nhưng cũng hết sức vinh quang. Kết quả bầu cử lần này cho thấy sự cải thiện rõ nét về cơ cấu, trình độ, tính đa dạng chuyên môn và lĩnh vực hoạt động.

Sự tham gia của các đại biểu đến từ khu vực doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học, cũng như các cơ quan hoạch định chính sách đã tạo nền tảng thuận lợi để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới.

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, các đại biểu vừa trúng cử cần nỗ lực hết mình để thực hiện tốt các chức năng cốt lõi. Trước hết là chức năng kiến tạo và hoàn thiện thể chế, đây không chỉ là việc tham gia xây dựng và sửa đổi chính sách, mà còn là khả năng định hình một hệ thống thể chế phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm tính minh bạch, đồng bộ và hiệu quả.

Đặc biệt, trong bối cảnh phát triển liên kết vùng và hình thành các không gian kinh tế mới, yêu cầu về thể chế liên kết vùng càng trở nên cấp thiết. Đội ngũ dân cử cần đóng vai trò thúc đẩy các cơ chế phối hợp liên vùng, tháo gỡ các rào cản về thể chế phân mảnh, đồng thời gắn chặt giữa thiết kế chính sách với năng lực thực thi trên thực tế. Nói cách khác, thể chế không chỉ dừng lại ở “đúng” mà còn phải “chạy được”.

Song song với đó, một yêu cầu nổi bật là khả năng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ.

Trong bối cảnh cạnh tranh dựa trên tri thức và công nghệ, các đại biểu là doanh nhân, nhà khoa học, giảng viên và cán bộ nghiên cứu giữ vai trò quan trọng trong việc đóng góp ý tưởng và tham gia kiến tạo cơ chế phát triển thị trường khoa học công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hoàn thiện chính sách về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ. Đồng thời, các đại biểu từ cơ quan quản lý nhà nước cần thiết kế môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và khuyến khích đổi mới.

Khai thác tốt hơn nguồn tri thức xã hội

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, đội ngũ trúng cử cần phát huy vai trò thúc đẩy phát triển thông qua kết nối và định hướng các dòng vốn đầu tư. Việc tận dụng xu hướng dịch chuyển sản xuất toàn cầu đòi hỏi tư duy chính sách cùng năng lực quy tụ nguồn lực, liên kết doanh nghiệp và định hình cấu trúc phát triển dài hạn.

Đặc biệt, các đại biểu đến từ khu vực doanh nghiệp, có kinh nghiệm quốc tế và am hiểu thị trường toàn cầu sẽ giữ vai trò quan trọng trong định hướng thu hút FDI có chọn lọc, gắn với nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Đồng thời, trong bối cảnh sáp nhập và tái cấu trúc không gian phát triển, đội ngũ trúng cử cần thể hiện rõ vai trò trong định hình tầm nhìn quy hoạch tích hợp và liên kết vùng. Khả năng nhìn nhận tổng thể, kết nối hạ tầng, kinh tế và con người sẽ là yếu tố quyết định để hình thành các cực tăng trưởng mới và nâng cao hiệu quả phát triển.

Vai trò này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đại biểu làm công tác quy hoạch, hoạch định chính sách và các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, từ đó bảo đảm quy hoạch không chỉ là bản vẽ mà trở thành động lực phát triển thực sự.

Song hành với đó, chức năng giám sát và phản biện cần được nâng lên theo hướng thực chất, độc lập và có chiều sâu. Điều kiện nền kinh tế đang ngày càng phức tạp, giám sát không chỉ là phát hiện sai sót mà còn là công cụ quan trọng để nâng cao năng lực thực thi chính sách. Một cơ chế giám sát hiệu quả sẽ góp phần bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, đồng thời tạo áp lực cải cách liên tục trong bộ máy quản lý.

Các đại biểu trúng cử lần này có đủ điều kiện và năng lực để đáp ứng các yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, với 4 chức năng then chốt: kiến tạo thể chế, phản ánh đúng nguyện vọng của nhân dân, giám sát thực chất và thúc đẩy phát triển. Tuy nhiên, mức độ phát huy đến đâu còn phụ thuộc vào tính chuyên nghiệp, bản lĩnh đổi mới và tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Khi những yếu tố này được hội tụ, các đại biểu dân cử có thể trở thành lực lượng “người mở lối”, góp phần dẫn dắt tiến trình phát triển nhanh, bền vững và nâng tầm vị thế của Việt Nam trong giai đoạn tới.

TS HUỲNH THANH ĐIỀN