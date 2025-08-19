Đại học Kinh tế TPHCM nghiệm thu thành công đề tài cấp quốc gia "Phát triển Kinh tế số: Định hướng và giải pháp chính sách"

Chiều ngày 18-8, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Phát triển kinh tế số: Định hướng và giải pháp chính sách”. Đề tài thuộc Chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025”, do GS.TS. Võ Xuân Vinh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh UEH làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi báo cáo nghiệm thu cấp Quốc gia

Hội đồng nghiệm thu có sự tham dự của: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Trưởng Tiểu ban Kinh tế, Hội đồng Lý luận Trung ương làm Phó chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngoài ra, Hội đồng còn có hai phản biện là GS.TS. Cao Việt Hiếu - Hiệu trưởng Trường ĐH Bình Dương và TS. Ngô Quang Huân - Trưởng khoa Quản trị, UEH cùng các Ủy viên Hội đồng lần lượt là TS. Ngô Minh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM; PGS.TS. Hồ Viết Tiến - Đồng Giám đốc Trung tâm CFVG, UEH; TS. Nguyễn Văn Tân - Trưởng khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Lạc Hồng; TS. Bùi Hồng Đăng - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH Công Thương TPHCMvà TS. Lê Xuân Thành - Thư ký Khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương làm Ủy viên Thư ký Hội đồng nghiệm thu.

Chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đối mặt với “thách thức kép” từ đại dịch Covid-19 và yêu cầu phục hồi kinh tế – xã hội. Thực tiễn cho thấy, chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao khả năng thích ứng trước biến động, mà còn góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động và thúc đẩy phát triển bền vững. Với ba trụ cột chính: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số, quá trình này đòi hỏi sự nghiên cứu bài bản, toàn diện để xác định hướng đi phù hợp. Việc xây dựng các giải pháp chiến lược sẽ tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động.

Kinh tế số được chia thành ba thành phần chính, theo Bộ Thông tin và Truyền thông (2020):

- Kinh tế số ICT (ICT/Viễn thông): Bao gồm sản xuất phần cứng, phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin, và viễn thông.

- Kinh tế số nền tảng/Internet: Gồm các hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng số như dịch vụ số, kinh tế dữ liệu, kinh tế chia sẻ, và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

- Kinh tế số ngành/lĩnh vực: Sử dụng công nghệ số để cải thiện hiệu suất và đổi mới các lĩnh vực như thương mại điện tử, ngân hàng điện tử, sản xuất thông minh, và nông nghiệp chính xác.

GS.TS. Võ Xuân Vinh - Chủ nhiệm đề tài - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh

Tại buổi báo cáo, GS.TS. Võ Xuân Vinh - Chủ nhiệm đề tài - Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh nhấn mạnh: “Phần lớn hiện nay hạ tầng kinh tế số tại khu vực thành thị tương đối tốt so với các nước đã phát triển. Tuy nhiên, hạ tầng số tại các khu vực vùng sâu vùng xa cần được đầu tư phát triển rộng và đồng loạt. Hạ tầng kinh tế số lõi có vai trò quan trọng trong an toàn thông tin và an ninh quốc gia, đây cũng là lĩnh vực được quan tâm nhiều trong thời gian qua. Ngoài ra, việc đo lường mức độ chuyển đổi số, cũng như vai trò và chính sách hỗ trợ chuyển đổi số của chính phủ cũng cần được lưu ý.”

Trên nền tảng đó, nhóm nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm từ một số quốc gia tiên tiến, rút ra những bài học phù hợp với điều kiện Việt Nam. Báo cáo đồng thời đánh giá thực trạng chính sách và hoạt động phát triển kinh tế số trong nước, nhận diện những kết quả đạt được cũng như các hạn chế, thách thức cần khắc phục. Từ những phân tích này, nhóm nghiên cứu đề xuất định hướng và các giải pháp tổng thể cho giai đoạn 2025–2030, nhằm thúc đẩy kinh tế số phát triển toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

GS.TS. Võ Xuân Vinh - Chủ nhiệm đề tài - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh

Để hiện thực hóa mục tiêu này, đề tài xác định một số nhóm giải pháp chủ chốt, bao gồm hoàn thiện thể chế và chiến lược tổng thể, phát triển hạ tầng số hiện đại, mở rộng đào tạo và nâng cao kỹ năng số cho nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ. Song song đó, tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm, cùng với việc bảo đảm nguồn lực tài chính ổn định sẽ tạo nền tảng vững chắc, giúp kinh tế số Việt Nam tăng tốc và bứt phá trong giai đoạn tới.

GS.TS. Cao Việt Hiếu - Hiệu trưởng Trường ĐH Bình Dương

GS.TS. Cao Việt Hiếu – Hiệu trưởng Trường ĐH Bình Dương đã đánh giá đây là một đề tài mới, có tính thời sự cao, nhóm nghiên cứu UEH đã rất nỗ lực và đạt nhiều điểm thành công, đồng thời Giáo sư cũng gợi mở thêm các hướng hoàn thiện đề tài tốt hơn.

TS. Ngô Quang Huân - Trưởng khoa Quản trị, UEH - Phản biện 2

TS. Ngô Quang Huân – Trưởng khoa Quản trị, UEH đã đánh giá đề tài có khung lý thuyết tốt, nhiều dữ liệu phong phú. Các sản phẩm khoa học đáp ứng tốt yêu cầu, tiến độ triển khai tốt dù còn tồn tại một số khó khăn. Ông đánh giá đề tài xuất sắc và kiến nghị hội đồng nghiệm thu.

TS. Ngô Minh Hải – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM - Ủy viên Hội đồng

TS. Ngô Minh Hải – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM đã lưu ý về việc cần quan tâm đến chính sách nhân lực số theo hệ thống, thu hút nhân tài nghiên cứu, thực thi và công nghệ.

PGS.TS. Hồ Viết Tiến – Đồng Giám đốc Trung tâm CFVG, UEH - Ủy viên Hội đồng

PGS.TS. Hồ Viết Tiến – Đồng Giám đốc Trung tâm CFVG, Đại học Kinh tế TPHCM đã nhấn mạnh đề tài cần tiếp tục nghiên cứu về những mặt trái và rủi ro của Kinh tế số. Những góp ý này mở ra hướng nghiên cứu tiếp theo, giúp hoàn thiện cơ sở pháp lý và bảo đảm an ninh trong phát triển Kinh tế số.

TS. Nguyễn Văn Tân – Trưởng khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế, Trường ĐH Lạc Hồng - Ủy viên Hội đồng

TS. Nguyễn Văn Tân – Trưởng khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế, Trường ĐH Lạc Hồng đã đánh giá đề tài giúp nhìn nhận rõ những giải pháp đề ra trong việc thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp và khẳng định đây là một đề tài xuất sắc, tạo nền tảng khoa học và thực tiễn để nhiều đơn vị có thể kế thừa, triển khai trong tương lai.

TS. Bùi Hồng Đăng – Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH Công Thương TPHCM - Ủy viên Hội đồng

TS. Bùi Hồng Đăng – Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH Công Thương TPHCM nhận xét rằng đây là một đề tài đồ sộ, có tính tổng quan và hệ thống cao. Đề tài có tính tiếp cận đa chiều và nhất trí với kết quả đề tài.

TS. Lê Xuân Thành – Thư ký Khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Thư ký Hội đồng nghiệm thu

TS. Lê Xuân Thành – Thư ký Khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Thư ký Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá: Dù thời gian eo hẹp, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đề tài rất tốt, kết quả đạt yêu cầu và được đánh giá cao.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn – Trưởng Tiểu ban Kinh tế, Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn – Trưởng Tiểu ban Kinh tế, Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài công phu, sản phẩm không những đạt yêu cầu và có vượt trội. Đề tài có kết cấu hợp lý, sản phẩm khoa học chất lượng, báo cáo đầy đủ và giá trị ứng dụng cao.

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá TPHCM là địa phương đi đầu về phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, và bày tỏ sự kỳ vọng lớn vào UEH trong việc triển khai đề tài này. Ông nhận xét các báo cáo đều rất tốt, kết quả nghiên cứu thực hiện đầy đủ các nội dung đặt hàng, đảm bảo tiến độ, các sản phẩm khoa học vượt trội.

Kết thúc buổi báo cáo nghiệm thu cấp quốc gia

Sau khi Hội đồng họp kín, thảo luận, trao đổi, nhận xét đánh giá về từng nội dung, Chủ tịch Hội đồng tóm tắt ý kiến của Hội đồng và thông qua biên bản, nhất trí thông qua đề tài, đánh giá cao ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn của báo cáo. Sản phẩm nghiên cứu không chỉ vượt chỉ tiêu đề ra mà còn được xác định sẽ đóng góp quan trọng vào Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, nhằm cung cấp cơ sở khoa học - thực tiễn cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế số và chiến lược quốc gia.

Kinh tế số được xác định có vai trò chủ đạo trong chiến lược phát triển quốc gia, góp phần quan trọng vào quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Đại học Kinh tế TPHCM cam kết đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp và địa phương trong hành trình chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền kinh tế tri thức, sáng tạo và bền vững, đáp ứng yêu cầu của thời đại số.

