Ngừng bán, gỡ khỏi sàn thương mại điện tử 2 loại sữa Nestlé bị thu hồi

Tập đoàn thực phẩm Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại Đức, do phát hiện khả năng tồn tại Cereulid - một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Ngày 7-1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.

Theo Cục An toàn thực phẩm, mới đây, trên phương tiện truyền thông có thông tin về việc Tập đoàn thực phẩm Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại Đức, do phát hiện khả năng tồn tại Cereulid - một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị kiểm tra xử lý 2 sản phẩm sữa bột của Nestlé phải thu hồi

Để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số có thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, chủ gian hàng, các nhà phân phối ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Công ty TNHH Nestlé Việt Nam khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino; báo cáo số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này nếu có nhập khẩu vào Việt Nam; báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10-1.

Trước đó, Tập đoàn thực phẩm Nestlé đã thu hồi một số lô sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ sơ sinh tại 25 quốc gia do lo ngại nguy cơ nhiễm độc tố. Nestlé cho biết, các sản phẩm bị ảnh hưởng gồm nhiều dòng sữa công thức phổ biến như: Beba và Alfamino. Việc thu hồi được triển khai từ tháng 12-2025 ở quy mô hạn chế, trước khi mở rộng trong tháng 1-2026, khi doanh nghiệp hoàn tất các xét nghiệm an toàn cần thiết. Các sản phẩm bị ảnh hưởng được bán chủ yếu ở thị trường châu Âu.

Tuy nhiên, Nestlé khẳng định, đến nay chưa ghi nhận trường hợp người tiêu dùng nào gặp vấn đề sức khỏe liên quan trực tiếp đến các sản phẩm bị thu hồi. Nguyên nhân sự việc được xác định xuất phát từ một nguyên liệu do nhà cung cấp lớn cung ứng, có khả năng chứa Cereulide.

Trong khi đó, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh cảnh báo, Cereulide gây ngộ độc thực phẩm khởi phát nhanh với triệu chứng điển hình là nôn mửa, đau thắt dạ dày và độc tố này khó bị phân hủy ngay cả khi đun sôi hay trong quá trình pha sữa thông thường.

NGUYỄN QUỐC