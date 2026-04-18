Đại học Kinh tế TPHCM thúc đẩy hợp tác đa phương

Khách mời tham gia trao đổi góp ý cho chương trình hợp tác mới của ĐH Kinh tế TPHCM

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở KH&CN TPHCM Lâm Đình Thắng, cùng đại diện cơ quan, tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp.

Theo PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc Phụ trách Đại học Kinh tế TPHCM, trong giai đoạn 2020-2025, chương trình hợp tác với chủ đề “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa tri thức - Hành động bền vững” đã hình thành một nền tảng hợp tác quy mô lớn với hơn 1.500 đối tác, gần 2.000 hoạt động và thu hút hơn 213 tỷ đồng học bổng được trao cho trên 16.000 người học, cùng hàng ngàn cơ hội thực tập, việc làm và trải nghiệm thực tiễn. Quan trọng hơn, từ nền tảng này, một hệ sinh thái hợp tác thực chất đã được hình thành, là thời điểm thuận lợi để nâng cấp và tạo giá trị dài hạn hơn.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc Phụ trách Đại học Kinh tế TPHCM phát biểu tại hội nghị - Ảnh: THANH HÙNG

Từ thành công đó, cùng với định hướng phát triển mới, nhà trường công bố chương trình hợp tác mới với chủ đề “Hệ sinh thái hợp tác đa phương - Đồng kiến tạo giá trị vì tương lai bền vững” cho giai đoạn 2026-2030. Theo đó, sáng kiến hợp tác này nhằm định vị lại cách thức các bên cùng tham gia và tạo ra giá trị lâu dài cho đô thị, cộng đồng và tương lai với sự tham gia của các bên gồm: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Cộng đồng - Môi trường.

Khác với các hình thức hợp tác truyền thống, mô hình này không phối hợp rời rạc mà tạo ra một cơ chế hòa nhịp chung, cùng xác định vấn đề - đồng thiết kế giải pháp - đồng triển khai - đồng tạo giá trị. Trong đó, nhà trường đóng vai trò hạt nhân tri thức, dẫn dắt tri thức thông qua đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao; Cơ quan quản lý nhà nước kiến tạo chính sách và thể chế cho đổi mới; Doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế, mang giải pháp kinh doanh, công nghệ vào thực tiễn đời sống; Cộng đồng đồng sáng tạo, phản ánh nhu cầu thực tế; Môi trường tự nhiên định hướng các giải pháp phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội, môi trường.

Các đối tác, doanh nghiệp được ĐH Kinh tế TPHCM tri ân tại hội nghị - Ảnh: THANH HÙNG

Từ các góc nhìn quản lý, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, các diễn giả đã cùng chia sẻ, đóng góp ý kiến cho sáng kiến hợp tác mới của nhà trường với các nội dụng như: doanh nghiệp cần tham gia sâu vào cùng đào tạo để hình thành năng lực thích ứng và học suốt đời; nhà trường và doanh nghiệp phải phối hợp sớm để xây dựng dòng chảy nhân lực đúng năng lực; nghiên cứu cần gắn với chính sách và bài toán phát triển đô thị; đổi mới sáng tạo diễn ra theo mô hình mở, đa bên; đầu tư cho giáo dục cần chuyển sang hướng dài hạn, tạo tác động bền vững.

THANH HÙNG