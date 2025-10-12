Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I đi tham quan thực tế

Chuyến đi thực tế của đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I tại khu vực tỉnh Bình Dương (trước đây) giúp các đại biểu có thêm thông tin thực tiễn về mô hình phát triển công nghiệp, đô thị thông minh và vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo.

Ngày 12-10, ba đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã đến tham quan, trải nghiệm thực tế tại ba khu vực: Trung tâm TPHCM và Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây).

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, giúp đại biểu dự đại hội có thêm thông tin toàn diện về điều kiện, tiềm năng, lợi thế, cơ hội và thách thức trong tiến trình phát triển của TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Tham gia cùng đoàn đại biểu đi tham quan, trải nghiệm thực tế tại khu vực Bình Dương có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cùng các thành viên tổ đại biểu 9, 10, 11 và 12.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tặng quà đến đại diện Nhà máy sữa Việt Nam (Vinamilk)

Tại khu vực tỉnh Bình Dương (trước đây), đoàn tìm hiểu mô hình phát triển bứt phá từ khu vực thuần nông vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị hàng đầu cả nước, có hệ thống giao thông và kết nối vùng hoàn chỉnh, cùng hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ hiện đại.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà máy sữa Việt Nam (Vinamilk)

Ở khu vực hiện có 29 khu công nghiệp đang hoạt động, với tỷ lệ lấp đầy trên 80% và tỷ lệ đô thị hóa đạt hơn 85%.

Nơi đây được Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) công nhận là cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu toàn cầu. Khu vực cũng từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của cả vùng Đông Nam bộ.

Trong chuyến tìm hiểu, đoàn đến tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu thông tin về hệ thống giao thông và hạ tầng công nghiệp ở khu vực, với các mô hình thành công như Khu Công nghiệp VSIP, Mỹ Phước, Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương...; tham quan Tập đoàn Becamex - một doanh nghiệp nhà nước đi đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghiệp và đô thị.

Đại biểu tham quan tại kho hàng Nhà máy sữa Việt Nam (Vinamilk)

Đoàn cũng đến tham quan Nhà máy sữa Việt Nam (Vinamilk), doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, thể hiện sinh động tinh thần phát huy vai trò của kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chuyến đi thực tế giúp các đại biểu có thêm thông tin thực tiễn, củng cố niềm tin và tinh thần phấn khởi, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030.

>>> Một số hình ảnh chuyến tham quan thực tế

CẨM NƯƠNG - VĂN ANH