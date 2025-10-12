Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM tham quan Bảo tàng Lịch sử TPHCM

Theo đó, đoàn đại biểu thuộc các tổ số 1,2,3,4 đã đi tham quan trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG và Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Tiếp thêm động lực xây dựng phát triển TPHCM

Bảo tàng Lịch sử TPHCM – một trong những bảo tàng lớn và có bề dày lịch sử lâu đời nhất khu vực phía Nam. Đây là điểm đến thu hút đông đảo công chúng trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, giới thiệu và lan tỏa giá trị lịch sử – văn hóa dân tộc.

Đoàn đại biểu đến tham quan Bảo tàng Lịch sử TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hiện nay, bảo tàng lưu giữ hơn 40.000 hiện vật với nhiều sưu tập độc đáo, quý giá, có nguồn gốc từ nhiều quốc gia và dân tộc khác nhau. Các hiện vật được thể hiện qua chất liệu, loại hình vô cùng đa dạng và phong phú, phản ánh những dấu ấn đặc sắc trong quá trình hình thành và phát triển của văn hóa – lịch sử Việt Nam.

Các bộ sưu tập trưng bày tại bảo tàng giới thiệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam từ thời nguyên thủy đến năm 1945, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của các tỉnh phía Nam và một số quốc gia trong khu vực châu Á.

Đại biểu tham quan Bảo tàng Lịch sử TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bảo tàng cũng là nơi làm việc, nghiên cứu của nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa, xã hội Việt Nam và các nền văn hóa khu vực, cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết và giàu kinh nghiệm.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, chia sẻ, chuyến tham quan nhằm giúp các đại biểu hiểu sâu hơn và cảm nhận rõ hơn về giá trị lịch sử của TPHCM.

Đại biểu tham quan Bảo tàng Lịch sử TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua đó, từng đại biểu được trực tiếp cảm nhận không gian văn hóa, lịch sử tại nơi đây. Từ đó, mỗi người như được hun đúc thêm tinh thần đoàn kết, bồi đắp thêm tình cảm, lòng biết ơn và sự trân quý đối với lịch sử – những gì mà cha ông đã để lại cho thế hệ hôm nay.

Từ ý nghĩa đó, đồng chí mong muốn các đại biểu sau chuyến tham quan sẽ rút ra thêm nhiều bài học, có thêm động lực để tiếp nối và phát huy tinh thần của các thế hệ đi trước, vượt qua mọi khó khăn, vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Đại biểu tham quan Bảo tàng Lịch sử TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí tin tưởng, Bảo tàng Lịch sử TPHCM sẽ tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy tốt hơn nữa giá trị lịch sử của TPHCM, trở thành không gian trải nghiệm, học tập và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ cũng như mọi tầng lớp nhân dân, để cùng nhau góp phần đưa thành phố và cả nước vươn mình phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Bài học về xây dựng môi trường làm việc hiện đại

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về công ty và đi tham quan VNG Campus. Đây là nơi được thiết kế theo phong cách mở, có tính linh động cao, tối giản vách ngăn, tận dụng ánh sáng tự nhiên tối đa thông qua các giếng trời, bao phủ nhiều cây xanh và không gian thư giãn.

Đoàn đại biểu tham quan Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tòa nhà được ứng dụng hàng loạt công nghệ thông minh, vừa an toàn, vừa giúp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường; Hệ thống điện năng lượng mặt trời (solar), hệ thống đèn điều khiển được độ sáng, hệ thống phòng họp thông minh, hệ thống camera thông minh…

Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đánh giá cao môi trường làm việc tại VNG, cho rằng đây là nơi các kỹ sư công nghệ thông tin có điều kiện thuận lợi để phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Đoàn đại biểu nghe giới thiệu về VNG. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, môi trường làm việc tại VNG được thiết kế mở, năng động, tạo cơ hội cho mỗi cá nhân phát huy sở trường, năng lực và sức sáng tạo trong công việc.

Đồng chí Dương Anh Đức bày tỏ kỳ vọng môi trường làm việc trong khu vực công tại TPHCM sẽ dần được xây dựng theo hướng hiện đại, cởi mở và hiệu quả hơn, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức phát huy năng lực, tận tâm cống hiến cho sự phát triển của Thành phố.

Lãnh đạo Cổ phần Tập đoàn VNG giới thiệu với đoàn đại biểu VNG Campus. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM mong muốn mỗi đại biểu trong đoàn tham quan cần tìm hiểu kỹ, nghiên cứu sâu để khi trở về đơn vị công tác có thể tổ chức, xây dựng môi trường làm việc tốt nhất cho cơ quan mình.

Đoàn đại biểu tham quan trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, cần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần chung tay xây dựng TPHCM phát triển bền vững hơn trong giai đoạn mới – nhất là khi TPHCM hiện nay có quy mô và phạm vi lớn hơn rất nhiều sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

VĂN MINH - THÁI PHƯƠNG