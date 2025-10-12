Nhiều hoạt động, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM

Phường Phú An tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan dọc một số tuyến đường và công viên khu phố Phú Thuận.
Hơn 150 cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong khu phố cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm, thu nhặt rác thải và dọn dẹp quảng cáo sai quy định.
Tại khu vực công viên và một số tuyến đường ở phường Phú An, các lực lượng đã trồng hơn 200 cây hoa, đồng thời tuyên truyền vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường.
Theo lãnh đạo Đảng ủy phường Phú An, công trình không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, tạo diện mạo mới cho khu dân cư, mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.
Phường Thủ Dầu Một cũng ra mắt công trình “Đất Thủ muôn sắc hoa”. Mỗi hộ gia đình tích cực tham gia trồng ít nhất một chậu hoa hoặc cây xanh góp phần tạo mỹ quan đô thị.
Mỗi khu phố xây dựng ít nhất một công trình hoa để lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và gắn kết cộng đồng. Hoạt động này không chỉ hưởng ứng chiến dịch “Thành phố muôn sắc hoa” giai đoạn 2025–2030 mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, cải thiện môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị xanh-sạch-đẹp.
Tại phường Tân Uyên và phường Bình Hòa, công trình “Phường muôn sắc hoa” do Hội LHPN Phường thực hiện hướng đến một “Thành phố muôn sắc hoa-xanh, sạch, đẹp, văn minh”.