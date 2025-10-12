Nhiều hoạt động, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều cơ quan, đơn vị triển khai các công trình, hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện trọng đại này.

Phường Phú An tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan dọc một số tuyến đường và công viên khu phố Phú Thuận.

Phường Phú An tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh, trồng cây tạo cảnh quang xanh - sạch - đẹp

Hơn 150 cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong khu phố cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm, thu nhặt rác thải và dọn dẹp quảng cáo sai quy định.

Đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên tham gia chương trình

Tại khu vực công viên và một số tuyến đường ở phường Phú An, các lực lượng đã trồng hơn 200 cây hoa, đồng thời tuyên truyền vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trồng hàng trăm cây điệp vàng và chuông vàng ven các tuyến đường

Theo lãnh đạo Đảng ủy phường Phú An, công trình không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, tạo diện mạo mới cho khu dân cư, mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

Phường Phú An hành động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần I

Phường Thủ Dầu Một cũng ra mắt công trình “Đất Thủ muôn sắc hoa”. Mỗi hộ gia đình tích cực tham gia trồng ít nhất một chậu hoa hoặc cây xanh góp phần tạo mỹ quan đô thị.

Bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một với công trình “Đất Thủ muôn sắc hoa”

Mỗi khu phố xây dựng ít nhất một công trình hoa để lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và gắn kết cộng đồng. Hoạt động này không chỉ hưởng ứng chiến dịch “Thành phố muôn sắc hoa” giai đoạn 2025–2030 mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, cải thiện môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị xanh-sạch-đẹp.

Mỗi gia đình, mỗi khu phố tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây xanh tô đẹp phố phường

Tại phường Tân Uyên và phường Bình Hòa, công trình “Phường muôn sắc hoa” do Hội LHPN Phường thực hiện hướng đến một “Thành phố muôn sắc hoa-xanh, sạch, đẹp, văn minh”.

Trồng hoa tươi ven tuyến đường Bình Hòa 11

Cán bộ Hội LHPN phường Bình Hòa dọn dẹp vệ sinh sinh, trồng hoa tươi tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp

Đây là công trình thứ 3 của Hội LHPN phường Bình Hòa thực hiện chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Các công trình thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I

