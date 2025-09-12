Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, đột phá hạ tầng và du lịch

Sáng 11-9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước) đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của 450 đại biểu, đại diện cho gần 92.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đến dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh, đại hội là cột mốc chính trị quan trọng, thể hiện cam kết đồng hành của Quảng Ngãi trong bước tiến chung của dân tộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I xác định phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, tập trung chủ đề xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đại đoàn kết dân tộc; đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại; phấn đấu đến năm 2030 đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá.

Thay mặt Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị tỉnh tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị vững mạnh; vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; khai thác tiềm năng, tạo đột phá kinh tế với mục tiêu tăng trưởng hai con số; nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, lấy Khu kinh tế Dung Quất làm hạt nhân, liên kết Khu kinh tế mở Chu Lai thành trung tâm công nghiệp trọng điểm quốc gia. Du lịch Quảng Ngãi cần tạo sản phẩm độc đáo kết nối “rừng và biển”, phát triển đảo Lý Sơn, khí hậu Măng Đen, lợi thế ngã ba Đông Dương để hình thành sản phẩm liên kết “một điểm đến, ba quốc gia” (Việt Nam - Lào - Campuchia). Về hạ tầng, tập trung hoàn thành đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đường ven biển, sân bay Măng Đen, sân bay Lý Sơn, tạo trục giao thông thông suốt từ Tây Nguyên ra biển và kết nối quốc tế.

“Với truyền thống cách mạng anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng vươn lên, tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước”, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Tại phiên khai mạc, đại hội đã công bố Quyết định số 2319-QĐNS/TW ngày 10-9-2025 của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, 68 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; 17 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin liên quan Bà Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030

NGUYỄN TRANG