Bà Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 11-9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi. Tại đại hội, Bộ Chính trị đã chỉ định bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định được công bố tại đại hội do bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974, quê phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi; trình độ cao cấp lý luận chính trị - hành chính, Thạc sĩ lý luận Văn học. Bà vào Đảng năm 1999.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC

Trong quá trình công tác, từ tháng 7-2010 đến tháng 8-2020, bà lần lượt giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Từ tháng 8-2020 đến tháng 6-2025, bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, đồng thời là Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sau khi hợp nhất Quảng Ngãi – Kon Tum thành tỉnh Quảng Ngãi (mới) từ ngày 1-7-2025, bà được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Lý lịch trích bà Bùi Thị Quỳnh Vân. Ảnh: BTC

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I cũng đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người; Ban Thường vụ gồm 17 người; Thường trực Tỉnh ủy gồm 5 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt Đại hội Đại biểu Đảng bộ. Ảnh: BTC

NGUYỄN TRANG