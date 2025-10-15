Thành phố của niềm tin và khát vọng

Sau buổi khai mạc trọng thể của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, không khí tin tưởng, phấn khởi lan tỏa không chỉ thấy rõ qua các điểm cầu trực tuyến, mà cả đến Côn Đảo - hòn đảo thiêng liêng giữa trùng khơi. Ở mỗi nơi, nhiều người dân đều có chung cảm nhận, bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào chặng đường mới của thành phố sau hợp nhất: phát triển hài hòa, bền vững, vì hạnh phúc của người dân.

Kỳ vọng một thành phố hội nhập và phát triển

Tại một góc quán nhỏ gần Học viện Cán bộ TPHCM, ông Từ Thiện Nhơn (khu phố 25, phường Bình Thạnh) cùng nhóm bạn ngồi bên tách cà phê sớm và “tám” chuyện thành phố. Ông Nhơn kể, gia đình ông đã sống nhiều đời ở vùng đất này, chứng kiến từng con đường mở rộng, từng cây cầu mọc lên, từng khu dân cư mới hình thành.

“Trước đây nơi này còn hoang vu, thưa người, giờ thì khác rồi, cơ sở hạ tầng khang trang, người dân buôn bán, đi lại thuận lợi. Tôi mong đại hội lần này sẽ có thêm những quyết sách mạnh mẽ, đột phá để thành phố mình phát triển nhanh hơn, bền vững hơn”, ông nói và ánh mắt không rời màn hình đang phát trực tiếp phiên khai mạc.

Không chỉ những người lớn tuổi, giới trẻ thành phố cũng mang trong lòng niềm hứng khởi đặc biệt. Ở phường Bình Thạnh, anh Lý Vũ Hoàng Giang, Phó Bí thư Đoàn phường, cho biết, anh cùng các đoàn viên đã theo dõi đại hội từ sớm.

“Chúng tôi rất kỳ vọng đại hội sẽ đặt ra những định hướng mới cho giáo dục đào tạo, để thanh niên được trang bị kỹ năng, tri thức hội nhập, trở thành công dân toàn cầu. Chúng tôi cũng mong công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh hơn, mở ra cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo”, anh Giang bày tỏ.

Người dân theo dõi phiên khai mạc trọng thể của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 trực tiếp trên điện thoại. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Ở phường Thủ Dầu Một, quán cà phê trên đường Bùi Quốc Khánh buổi sáng rộn ràng khác thường. Mô hình “Cà phê sáng với nhân dân” ở khu phố Chánh Nghĩa 4 vốn là nơi bà con gặp gỡ, trao đổi chuyện dân sinh hàng tuần, nay lại càng thêm sôi nổi khi Đại hội Đảng bộ TPHCM đang diễn ra. Dưới tán cây mát rượi, những dây cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, người dân vừa nhâm nhi cà phê vừa bàn về những vấn đề lớn của thành phố: cơ chế phát triển, hạ tầng giao thông, và những chính sách an sinh mới.

Bà Lý Khốt Thẻ, 82 tuổi, giọng run run nhưng ánh mắt đầy tự hào, kể: “Tôi sống ở đây từ thuở còn là đất Sông Bé, rồi chứng kiến ngày sáp nhập với TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu. Mỗi giai đoạn phát triển đều có dấu ấn riêng. Giờ đây, TPHCM rộng lớn, đông đúc, văn minh và vươn tầm khu vực. Tôi tự hào vì mình là người dân thành phố mang tên Bác”.

Bên cạnh bà Thẻ, cô Lý Kim Hoa, người gốc Hoa sống lâu năm ở phường Thủ Dầu Một, mỉm cười nói thêm: “Thành phố nay đã là siêu đô thị, sánh ngang với nhiều nơi trong khu vực. Đại hội lần này sẽ là dấu mốc để thành phố bứt phá mạnh mẽ hơn nữa”.

Còn ông Nguyễn Văn Nem, Phó Bí thư Chi bộ khu phố Chánh Nghĩa 4, nguyên cán bộ công an, bảo: “Tôi theo dõi đại hội từng ngày qua báo, qua truyền hình. Nhiệm kỳ này rất đặc biệt, nhiệm kỳ đầu tiên sau khi hợp nhất. Tôi tin nhân dân TPHCM mới đều đang đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào Ban Chấp hành mới, những người có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để đưa thành phố đi lên”.

Chặng đường mới đầy tự hào

Sự phấn khởi cũng lan đến từng khu phố, từng nếp nhà. Ở phường An Phú, trong căn nhà mới xây khang trang, anh Nguyễn Chánh Tín, quê Quảng Nam, xem truyền hình trực tiếp lễ khai mạc. Anh bảo, hơn 10 năm trước, anh vào Nam làm công nhân, nay đã có nhà cửa ổn định, hai con học hành đàng hoàng, tất cả nhờ thành phố này.

“Tôi kỳ vọng TPHCM mới sẽ tiếp tục là đầu tàu kinh tế cả nước, nhưng song song đó cần chăm lo tốt hơn cho công nhân, nâng chất giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nhân lực số để người lao động có cơ hội vươn lên”, anh Tín nói.

Cũng trong sáng 14-10, tại điểm cầu phường Tân Phước, hơn 100 cán bộ, đảng viên có mặt từ sớm trong trang phục chỉnh tề. Hội trường rực rỡ sắc đỏ cờ hoa, biểu ngữ, tiếng vỗ tay vang lên mỗi khi màn hình truyền hình trực tiếp chuyển đến hình ảnh các đại biểu bước vào hội trường chính.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, đảng viên lâu năm, xúc động: “Đại hội lần này là dấu mốc rất lớn. Tôi tin Ban Chấp hành mới sẽ kế thừa thành quả, tiếp tục xây dựng TPHCM thành đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình”.

Là đảng viên có mặt từ rất sớm tại điểm cầu phường Sài Gòn, ông Nguyễn Đình Tiến, Bí thư chi bộ khu phố 12, phường Sài Gòn, cho biết, các đảng viên trong chi bộ và người dân khu phố rất phấn khởi, mong chờ phiên khai mạc đại hội.

“Người dân và đảng viên khu phố 12 rất tích cực thực hiện nhiều công trình thi đua chào mừng đại hội. Có thể nói, đây là đại hội chúng tôi mong chờ từ rất lâu và kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho TPHCM để phát triển xứng tầm”, ông Nguyễn Đình Tiến bày tỏ.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo, anh Trần Thanh Tín (sinh năm 1988) đến làm thủ tục về bảo hiểm xã hội. Trong lúc chờ đến lượt, anh cùng nhiều người dân dừng lại trước màn hình lớn ở sảnh trung tâm, nơi đang truyền hình trực tiếp phiên khai mạc đại hội. Tròn 18 năm gắn bó với hòn đảo thiêng, anh Tín bày tỏ sự xúc động, bởi từ sau hợp nhất, điện lưới quốc gia đã được kéo ra đảo, các đoàn bác sĩ từ đất liền cũng thường xuyên ra hỗ trợ, nhiều ca phẫu thuật phức tạp đã được thực hiện ngay tại đây.

“Tôi mong rằng, khi đã là một phần của TPHCM, Côn Đảo sẽ được đầu tư mạnh mẽ hơn về hạ tầng du lịch, phát triển thêm nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn 3-4 sao, để phục vụ du khách trong và ngoài nước”, anh Tín nói.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là biểu tượng của sự đồng thuận - niềm tin - khát vọng từ lòng dân. Ở mỗi điểm cầu, mỗi khu vực mới sau hợp nhất, người dân thành phố đều đang góp một phần nhỏ của mình, trong công việc, trong niềm tin, trong hành động để cùng Đảng bộ viết tiếp hành trình xây dựng thành phố đặc biệt: văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì hạnh phúc của nhân dân.

NHÓM PV