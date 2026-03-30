Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I được chọn làm đại hội điểm của cả nước

Đại hội sẽ diễn ra trong ngày 4 và 5-4-2026, tại Hội trường Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3 Tháng 2, phường Hòa Hưng, TPHCM), với sự tham dự của 600 đại biểu chính thức.

Sáng 30-3, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TPHCM tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức đại hội chủ trì họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: MẠNH THẮNG

Theo Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM, ngày 1-7-2025, Trung ương GHPG Việt Nam quyết định sáp nhập Ban Trị sự cấp tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính mới. Sau hợp nhất, TPHCM có quy mô Phật giáo lớn với gần 12.000 tăng, ni và hơn 2.300 cơ sở tự viện.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM đã triển khai và phối hợp triển khai hiệu quả nhiều hoạt động Phật sự trọng tâm. Nổi bật là tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025. Tăng ni, các tự viện trên địa bàn TPHCM tích cực tham gia công tác chăm lo an sinh xã hội...

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM thông tin tổng quát về tiến trình tổ chức đại hội. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, được Trung ương GHPG Việt Nam chọn là đại hội điểm, làm mẫu cho cả nước. Đại hội có chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, tuân thủ quy định về nhân sự, đồng thời thực hiện việc sáp nhập các ban, ngành theo định hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí phát biểu tại họp báo. Ảnh: MẠNH THẮNG

Hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết, việc Trung ương GHPG Việt Nam giao TPHCM tổ chức đại hội điểm, là thể hiện sự tín nhiệm và đặt ra trách nhiệm lớn để đại hội tổ chức thành công, tạo kinh nghiệm và lan tỏa tới các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì, phát biểu tại họp báo. Ảnh: MẠNH THẮNG

Hòa thượng Thích Lệ Trang mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin sâu rộng để đại hội lan tỏa đến tăng ni, Phật tử, đồng bào cả nước và đồng bào ở nước ngoài.

Khuôn viên Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TPHCM) nơi tổ chức đại hội. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong khuôn khổ đại hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức, Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương; khai mạc triển lãm kỷ niệm 45 năm ngày thành lập GHPG Việt Nam (7-11-1981 - 7-11-2026). Sau đại hội, Phật giáo TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ 100 - 150 tấn gạo cho người dân tỉnh Lai Châu trong mùa giáp hạt, sửa chữa trường học tại Điện Biên, trao học bổng cho học sinh vùng sâu, vùng xa ra Hà Nội học tập, triển khai chương trình "chăn ấm mùa đông", hỗ trợ con giống, hạt giống…

THU HOÀI - MẠNH THẮNG