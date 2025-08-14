Đại hội lần thứ I: Tầm nhìn chiến lược cho ngành nông nghiệp và môi trường

Sáng nay 14-8, phiên toàn thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra tại Hà Nội.

Đây là đại hội đầu tiên kể từ khi hợp nhất Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đại hội mở ra chặng đường mới cho ngành nông nghiệp và môi trường, thể hiện tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển bền vững.

Bí thư Đảng ủy, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu khai mạc đại hội

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong việc thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu của ngành nông nghiệp và môi trường đến năm 2030, nỗ lực, sáng tạo, tự tin vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình đại hội, do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trình bày, cho hay, hướng đến mục tiêu đến năm 2030 ngành đạt tới nền nông nghiệp hiện đại, năng suất, chất lượng cao, thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á và top 15 thế giới; đảm bảo an ninh lương thực, duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu. Song song, ngành chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải, ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học, hướng tới nền kinh tế xanh.

4 nhóm mục tiêu trọng tâm

Đại hội xác định 4 nhóm mục tiêu trọng tâm và đột phá chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu lớn của ngành, gồm: thể chế, khoa học công nghệ, hạ tầng và nguồn nhân lực chuyên môn cao.

Thể chế là nền tảng để khai thông các “nút thắt” phát triển, hướng tới quản trị hiện đại, minh bạch, thúc đẩy kinh tế xanh và hội nhập quốc tế.

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được coi là động lực chính, đến năm 2030 năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp trên 50% vào tăng trưởng.

Đầu tư hạ tầng từ nông nghiệp, nông thôn đến hệ thống môi trường, phòng chống thiên tai, thủy lợi là bước đi chủ động bảo vệ cuộc sống và nâng cao chất lượng phát triển.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài là then chốt để ngành thích ứng với chuyển đổi số, biến đổi khí hậu và hội nhập toàn cầu.

Các giải pháp đột phá

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiệm vụ trọng tâm là cơ cấu lại ngành theo hướng tích hợp đa giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng chuỗi logistics hiện đại, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với môi trường sinh thái và chuyển đổi số.

Cùng với đó, báo cáo chính trị cũng chỉ ra các giải pháp như tập trung gỡ “thẻ vàng” EC, hoàn thiện tiêu chuẩn quản lý chất lượng, phát triển logistics và chế biến sâu, thúc đẩy kinh tế tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng nông thôn mới gắn đô thị hóa và bảo vệ môi trường.

Đối với quản lý tài nguyên và môi trường, nhiệm kỳ tới sẽ là giai đoạn của cải cách mạnh mẽ từ luật đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản đến các quy chuẩn môi trường. Các khu bảo tồn, di sản thiên nhiên sẽ được mở rộng. Cơ chế giám sát, đánh giá sẽ được hoàn thiện. Trên tất cả, là một mục tiêu nhất quán: không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng.

Đổi mới công tác xây dựng Đảng Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đồng thời kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát. Bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu lực. Sau hợp nhất, thành lập mới 22 tổ chức đảng, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm, thẩm định hàng ngàn trường hợp, cấp hàng ngàn thẻ đảng viên. Nhiều tổ chức, cá nhân được khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đánh giá cao những thành tựu mà ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn và tài nguyên, môi trường đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là một bộ lớn, đa lĩnh vực, quy tụ hơn 11.000 cán bộ quản lý và nhà khoa học - nguồn lực quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược.

Phó Thủ tướng cho rằng, việc hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường là một quyết định mang tầm tư duy chiến lược, phù hợp với định hướng phát triển dựa trên 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. Sự kết hợp này không phải là sắp xếp cơ học, mà là tích hợp hữu cơ để phát huy thế mạnh, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

