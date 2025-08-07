Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030

Văn phòng Trung ương Đảng phải thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, quy trình công tác, bảo vệ bí mật Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, trong từng đơn vị.

Sáng 7-8, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự đại hội.

Cùng dự đại hội có các đồng chí: nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Lê Hoài Trung…

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao những thành tích, kết quả toàn diện mà Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nổi bật là đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chương trình làm việc, giải quyết các công việc thường xuyên của Đảng và những vấn đề đột xuất, phát sinh; phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng; tham mưu và phục vụ chu đáo Đại hội XIII, tích cực chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức 24 hội nghị Trung ương, 12 hội nghị bất thường, 214 cuộc họp Bộ Chính trị (cho ý kiến vào 1.061 vấn đề), 120 cuộc họp Ban Bí thư (cho ý kiến vào 402 vấn đề). Cùng với đó là phục vụ chu đáo các cuộc làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo Đảng trong và ngoài nước...

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật hiệu quả các ý kiến chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại các cuộc làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng; đổi mới mạnh mẽ, tăng cường hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác lớn của đất nước, kịp thời giải quyết những vấn đề đột xuất, phát sinh. Bên cạnh đó, rà soát lại chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm triển khai đầy đủ những chủ trương đã được thông qua.

Các đại biểu thực hiện biểu quyết chương trình đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì để theo dõi thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nếu có. Đặc biệt, chuẩn bị thật tốt các điều kiện, bảo đảm lộ trình tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, quy trình công tác, bảo vệ bí mật Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, trong từng đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh, đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIẾT CHUNG

Xây dựng và vận hành hệ thống dữ liệu thông tin, cập nhật, liên thông; kết nối đồng bộ giữa Trung ương và địa phương, giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời bảo đảm tính bảo mật thông tin, dữ liệu của Đảng. Cùng với đó, Văn phòng Trung ương Đảng cần tăng cường xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

TRẦN BÌNH