Đề xuất cắt giảm 56 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ngày 10-7, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội họp phiên mở rộng, thẩm tra sơ bộ các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 7, trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ tháng 8.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội họp phiên mở rộng, ngày 10-7. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Báo cáo về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, Dự thảo luật sẽ cắt giảm mạnh danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Cụ thể, cắt giảm 56 ngành, nghề và sửa đổi phạm vi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (đạt tỷ lệ cắt giảm 28,3% so với chỉ tiêu 30% được giao).

Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến của Bộ Công thương, dự thảo luật cắt giảm thêm 2 ngành nghề là “hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam” và “hoạt động dầu khí”. Qua đó, nâng tổng tỷ lệ cắt giảm lên 29,3%.

Tổng kết thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung phải thực sự cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tiếp tục đánh giá tác động của các quy định trong dự thảo Luật tới môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát các luật có liên quan nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; bổ sung ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan.

ANH PHƯƠNG