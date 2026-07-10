Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn TPHCM

Sở Xây dựng TPHCM vừa có công văn gửi các đơn vị, địa phương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm Quản lý Đường thủy, Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị, Trung tâm Quản lý hành khách công cộng và các đơn vị quản lý, khai thác hạ tầng có liên quan tập trung rà soát, kiểm tra các tuyến giao thông, cầu, cống, hệ thống thoát nước, công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý.

Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý tình trạng công trình, hạng mục công trình gây cản trở thoát lũ, tiêu thoát nước, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở, mất an toàn giao thông trong mùa mưa lũ.

Đặc biệt, ưu tiên rà soát các vị trí xung yếu, khu vực thường xuyên ngập, khu vực có nguy cơ sạt lở, xói lở, hư hỏng cầu, cống; lập danh mục vị trí cần theo dõi, cảnh báo, khắc phục trước và trong mùa mưa lũ.

Một góc lòng hồ Dầu Tiếng (xã Dầu Tiếng, TPHCM)

Các đơn vị nói trên có giải pháp hạn chế tình hình sạt lở, ngập úng; tổ chức cảnh báo, rào chắn, phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực nguy hiểm; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, thiết bị và lực lượng ứng trực để sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt khi xảy ra mưa lớn, triều cường, sạt lở, ngập úng, hư hỏng công trình hoặc các tình huống thiên tai khác; rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo đảm giao thông; bảo đảm thông tin liên lạc, chế độ trực ban, báo cáo kịp thời khi có tình huống phát sinh.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về công tác phòng, chống thiên tai, phòng thủ dân sự, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, chủ động rà soát, kiểm tra các tuyến giao thông, cầu, cống, hệ thống thoát nước, kênh, rạch, khu vực trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng trên địa bàn phường; kịp thời phát hiện các vị trí có nguy cơ gây cản trở thoát lũ, tiêu thoát nước, ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và đời sống người dân.

UBND các phường nói trên phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Xây dựng và các đơn vị quản lý, khai thác hạ tầng có liên quan trong quá trình kiểm tra, rà soát, xử lý các vị trí xung yếu, điểm ngập, điểm có nguy cơ sạt lở, mất an toàn giao thông trên địa bàn. Tổng hợp các tồn tại, bất cập có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ; đề xuất giải pháp xử lý, kiến nghị hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền, gửi về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để tổng hợp, tham mưu xem xét và xử lý theo thẩm quyền.

ĐỨC TRUNG