Chiều 10-7, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự Việt Nam (19-7-1946 – 19-7-2026) với chủ đề “80 năm vững bước dưới ánh sáng pháp quyền”.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Thành Long, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao; Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý THADS.

Lãnh đạo TPHCM tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Trưởng THADS TPHCM Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Trưởng THADS TPHCM Nguyễn Văn Hòa, cho biết, TPHCM là địa phương có số việc và số tiền phải thi hành án lớn nhất cả nước, trong đó có nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, tín dụng - ngân hàng có giá trị lớn, phức tạp. Sau khi thực hiện mô hình THADS địa phương một cấp, quy mô tổ chức, địa bàn quản lý và khối lượng công việc tiếp tục tăng.

Dù vậy, tập thể THADS TPHCM đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiều năm liên tiếp. Đơn vị cũng là một trong những đơn vị đi đầu của toàn hệ thống về chuyển đổi số với nhiều mô hình như biên lai điện tử, Trung tâm Giám sát và điều hành thông minh (IOC THADS), thông báo thi hành án qua VNeID, số hóa hồ sơ và dữ liệu nghiệp vụ.

Ông Nguyễn Văn Hòa khẳng định, ngành THADS thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án; quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, đồng thời giữ vững vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền THADS hiện đại, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trao bằng khen cho các cá nhân

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đề nghị THADS thành phố tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS và THA hành chính, bảo đảm các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật được tôn trọng và tổ chức thi hành nghiêm minh.

Đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế, tín dụng - ngân hàng và các vụ việc có giá trị lớn, kéo dài nhiều năm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhận xét, trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, hệ thống THADS không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò quan trọng trong bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao bằng khen cho tập thể THADS TPHCM

Bộ trưởng đề nghị THADS TPHCM thời gian tới tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, liêm chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đồng thời, tập trung hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao, ưu tiên giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế, tín dụng - ngân hàng và các vụ việc có giá trị thi hành lớn.

Cùng với đó là chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, rà soát, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và quy trình nghiệp vụ, tận dụng các cơ chế, chính sách mới để đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản thi hành án.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen đến các tập thể, cá nhân của THADS TPHCM có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng Luật Thi hành án dân sự; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố có nhiều đóng góp trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thi hành án dân sự. Đặc biệt, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng Huân chương Lao động hạng ba cho THADS TPHCM, vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

CẨM NƯƠNG