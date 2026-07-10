Từ 11 giờ ngày 11-7, mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình

Chiều tối 10-7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 7561/CĐ-BNNMT, lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11-7.

Thủy điện Hòa Bình vận hành trong mùa mưa lũ năm 2025. Ảnh tư liệu: GIA CHÍNH

Theo công điện, lúc 13 giờ ngày 10-7, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104m, mực nước hạ lưu là 12,1m. Lưu lượng nước về hồ là 4.377m³/giây, tổng lưu lượng nước về hạ du là 2.840m³/giây.

Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình được yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, bảo đảm an toàn công trình, cập nhật lưu lượng đến hồ, mực nước thượng lưu và hạ lưu hồ chứa, đồng thời báo cáo kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

* Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Văn bản số 7562/BNNMT-ĐĐ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình khẩn trương thông báo đến chính quyền các cấp, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông về việc xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Các địa phương cũng được theo dõi sát tình hình, kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý các tình huống bất thường có thể phát sinh trong quá trình xả đáy về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

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