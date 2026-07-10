Tây Ninh: Khánh thành đường ống đưa nước sạch phục vụ 420.000 người dân vùng hạ

Ngày 10-7, Công ty Nước BIWASE - Long An khánh thành tuyến ống D1200 dài 19,6km, phục vụ nước sạch cho khoảng 420.000 người dân vùng hạ tỉnh Tây Ninh.

Dự án đường ống nước D1200 phục vụ khoảng 420.000 người dân vùng hạ, tỉnh Tây Ninh

Công trình có tổng mức đầu tư 791 tỷ đồng. Tuyến ống bắt đầu từ xã Bến Lức, chạy dọc đường tỉnh (ĐT) 830, qua xã Long Cang và kết thúc tại ngã tư Chợ Trạm, xã Mỹ Lệ.

Đây là công trình tiếp nối hệ thống truyền tải của Nhà máy nước Nhị Thành, góp phần mở rộng khả năng cấp nước cho các khu vực có tốc độ đô thị hóa, phát triển công nghiệp và gia tăng dân số nhanh.

Khi vận hành, tuyến ống sẽ hình thành trục xương sống truyền tải nước sạch từ Nhà máy nước Nhị Thành đến các địa phương vùng hạ, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, sản xuất của khoảng 420.000 người dân Tây Ninh. Qua đó, giảm áp lực khai thác nước dưới đất và nâng cao năng lực bảo đảm cấp nước trong mùa khô, hạn hán, xâm nhập mặn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành đường ống

Dự án khởi công từ tháng 11-2025, hoàn thành sớm hơn kế hoạch 2 tháng. Theo UBND tỉnh Tây Ninh, tuyến ống này là hạng mục quan trọng trong định hướng phát triển hệ thống cấp nước của địa phương.

Trên cơ sở dự án này, tỉnh đang triển khai các thủ tục nâng công suất Nhà máy nước Nhị Thành lên 180.000m³/ngày đêm, từng bước đáp ứng nhu cầu nước sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

QUANG VINH