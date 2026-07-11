Đoàn Việt Nam về nước, hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela

Lúc 23 giờ 15 phút ngày 10-7, chuyến bay VN69 của Vietnam Airlines chở 124 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Các thành viên đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ nhân đạo tại Venezuela và trở về nước. Ảnh: HOÀNG LAM

Chủ trì lễ đón đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía Venezuela, có bà Estela Del Valle Quijada Suarez, đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả động đất của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng khẳng định, đây là nghĩa vụ quốc tế cao cả, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela. Đồng thời bày tỏ mong muốn nước bạn sớm hoàn tất hoạt động tái thiết sau động đất, ổn định cuộc sống của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Đây là lần thứ 3 Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, trong số này, nhiều đồng chí đã tham gia hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và năm 2025.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã tìm thấy 57 thi thể nạn nhân, phối hợp tìm và bàn giao nhiều vị trí nghi ngờ có nạn nhân... góp phần xoa dịu nỗi đau của đất nước và nhân dân Venezuela. Cùng với đó, đoàn còn tiến hành khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản.

Ghi nhận và tri ân những đóng góp xuất sắc của đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam, phía Venezuela đã trao Huy chương Anh hùng Venezuela hạng nhất cho tập thể, Huy chương Anh hùng Venezuela hạng nhì cho toàn bộ 124 thành viên, cùng Huân chương Công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn.

Những chú cảnh khuyển hoàn thành sắc sắc nhiệm vụ. Ảnh: HOÀNG LAM

Hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo tại nước bạn, chuyến bay VN69 của Vietnam Airlines đã đưa 124 cán bộ, chiến sĩ trở về nước. Chuyến bay thực hiện hành trình khứ hồi gần 48 giờ với tổng quãng đường hơn 31.000km, từ sân bay quốc tế Nội Bài đến sân bay quốc tế Caracas (Venezuela) và ngược lại, có điểm dừng kỹ thuật tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp).

Để thực hiện nhiệm vụ, Vietnam Airlines bố trí tổ bay gồm 6 phi công, 12 tiếp viên, 2 kỹ sư cùng 4 nhân viên phục vụ mặt đất. Trên chuyến bay, các tiếp viên mặc áo dài và cài huy hiệu cờ đỏ sao vàng. Khoảng 23 giờ 30 phút đêm 8-7, chuyến bay đặc biệt đã cất cánh từ sân bay Nội Bài sang Venezuela đón đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế về nước, hoàn thành sứ mệnh cứu trợ người dân nước bạn sau thảm họa động đất.

Dự kiến, sáng nay 11-7, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có buổi tiếp đoàn.

GIA KHÁNH - MINH DUY - TRẦN BÌNH - HOÀNG LAM