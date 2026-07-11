Phát hiện thêm 13 bộ hài cốt và 8 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 10-7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 13 bộ hài cốt và 8 bộ di vật. Như vậy, đến nay tổng số hài cốt được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) là 29 bộ.

Các bộ hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện đang quàn tại Nhà Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng. ẢNH: MẠNH THẮNG

Có mặt tại hiện trường, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7, chia sẻ, lãnh đạo Quân khu 7, TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM và các lực lượng tham gia đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm sớm hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, các hài cốt đã nằm dưới lòng đất từ năm 1968. Trải qua 58 năm, mức độ phân hủy của từng bộ hài cốt không giống nhau. Những hài cốt không được bọc trong túi hoặc tấm tăng đã phân hủy mạnh, một số phần hòa lẫn vào đất. Vì vậy, lực lượng làm nhiệm vụ phải bóc tách, sàng lọc kỹ từng lớp đất. Với những hài cốt đã phân hủy, phần đất có dấu vết liên quan cũng được thu gom để phục vụ công tác giám định.

Hiện khu vực khai quật đã tiến sát bờ hồ nên lực lượng chức năng tạm dừng tại vị trí này để xây dựng phương án kỹ thuật phù hợp, tránh nước tràn vào hố khai quật. Sau khi hoàn thiện các điều kiện bảo đảm, công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được mở rộng. Trong ngày 11-7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm khẳng định, công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương nhưng phải bảo đảm cẩn trọng, khoa học, chặt chẽ, tuyệt đối không để sót hài cốt và di vật. Các lực lượng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất, đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang, đáp ứng mong đợi của thân nhân và nhân dân.

Cũng theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn đẩy nhanh việc phân tích mẫu sinh phẩm. Kết quả sau đó sẽ được đối chiếu với Ngân hàng ADN liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ.

Dự kiến hôm nay 11-7, đoàn công tác Trung ương do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn, sẽ chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; dâng hoa, dâng hương tại Nhà Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968; dâng hoa, dâng hương tại nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và nhà quàn hài cốt liệt sĩ. Cùng ngày, đoàn sẽ đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại TPHCM.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI