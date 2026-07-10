Phát hiện thêm 13 hài cốt cùng nhiều di vật tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 10-7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục khẩn trương triển khai nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM). Trong ngày, lực lượng chức năng phát hiện thêm 13 hài cốt cùng nhiều di vật.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 10-7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 8 bộ di vật. Như vậy, đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng là 29 bộ.

Có mặt tại hiện trường, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7, cho biết lãnh đạo Quân khu 7, TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM và các lực lượng tham gia đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm sớm tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, khai quật được thực hiện khẩn trương. Ảnh: MẠNH THẮNG

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, các hài cốt đã nằm dưới lòng đất từ năm 1968 đến nay, trải qua 58 năm nên mức độ phân hủy không giống nhau. Những hài cốt không được bọc trong túi hoặc tấm tăng có thể bị phân hủy rất mạnh, một số phần đã hòa lẫn vào đất.

Vì vậy, lực lượng làm nhiệm vụ phải bóc tách, sàng lọc kỹ từng lớp đất. Đối với những trường hợp hài cốt đã phân hủy, phần đất có dấu vết liên quan cũng được thu gom để phục vụ công tác giám định.

“Dù hài cốt đã phân hủy, hòa lẫn vào đất, chúng tôi cũng phải cố gắng thu gom đầy đủ, đưa các chú, các bác về để giám định, xác định danh tính, sau đó trở về với đồng đội, quê hương và gia đình”, Thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: MẠNH THẮNG

Hiện khu vực khai quật đã tiến sát bờ hồ nên lực lượng chức năng tạm dừng tại vị trí này để xây dựng phương án kỹ thuật phù hợp, tránh nước tràn vào hố khai quật. Sau khi hoàn thiện các điều kiện bảo đảm, công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được mở rộng.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm khẳng định, quá trình tìm kiếm được triển khai với quyết tâm cao nhưng phải bảo đảm cẩn trọng, khoa học, chặt chẽ, không để sót hài cốt và di vật.

“Chúng tôi quyết tâm thực hiện sớm nhất nhưng phải hết sức kỹ lưỡng, bảo đảm không bỏ sót hài cốt, đưa các chú, các bác về quy tập tại nghĩa trang, đáp ứng sự mong đợi của thân nhân, đồng bào và nhân dân”, Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết.

Cũng theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM, thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn đẩy nhanh việc phân tích mẫu sinh phẩm. Kết quả sau đó sẽ được đối chiếu với Ngân hàng ADN liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ.

Một hài cốt được khai quật, ngày 10-7. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại hiện trường, Trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74, Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết ngay từ khi triển khai, đơn vị đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn, cẩn trọng và tỉ mỉ trong từng khâu nhằm không bỏ sót hài cốt, di vật của các liệt sĩ.

Theo Trung tá Lý Minh Vân, việc liên tiếp phát hiện hài cốt liệt sĩ là nguồn động viên lớn đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, đồng thời tiếp thêm quyết tâm để lực lượng tiếp tục tìm kiếm, góp phần đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang nghiêm.

Hài cốt được bảo quản trang nghiêm tại Đền thờ Liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Phát hiện nhiều di vật tại công viên Lê Thị Riêng Cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều di vật như 2 chiếc nhẫn vàng, 1 cây bút viết và 1 lọ dầu gió. Theo ghi nhận, 2 chiếc nhẫn vàng, cây bút và lọ dầu gió vẫn còn hình dạng tương đối nguyên vẹn. Đây là những vật dụng gắn bó với các liệt sĩ trong những ngày chiến đấu, đồng thời có thể cung cấp thêm thông tin phục vụ việc nghiên cứu, đối chiếu và xác định danh tính. Ngay sau khi được đưa lên khỏi rãnh mộ, các di vật được lực lượng chuyên môn tiếp nhận, bảo quản, lập hồ sơ. Quá trình xử lý được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, bảo đảm giữ lại tối đa các thông tin liên quan.

>> Một số hình ảnh công tác tìm kiếm, quy tập thêm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 10-7. Ảnh: MẠNH THẮNG

MẠNH THẮNG - THU HOÀI - THANH CHIÊU