Đồng Nai: Trang trọng Lễ truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ

Sáng 11-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thắp hương viếng mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515); lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Quân khu 7.

Lãnh đạo TP Đồng Nai dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Nai, Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh; Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út; Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đưa các hài cốt liệt sĩ ra khu vực an táng

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Chia sẻ nỗi đau mất mát với thân nhân các liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng gửi lời cảm ơn tới các gia đình đã sinh thành, dưỡng dục những người con ưu tú, cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Đồng chí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Lễ truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước

Theo Ban Chỉ đạo 515 TP Đồng Nai, từ năm 2002 đến nay, Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai đã tìm kiếm tại hàng ngàn vị trí trong và ngoài nước, quy tập được 4.009 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước.

Lãnh đạo HĐND TP Đồng Nai dâng hương các phần mộ liệt sĩ

Lực lượng Đoàn thanh niên viếng các phần mộ liệt sĩ

Riêng đợt quy tập lần này, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc được 63 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong nước và trên đất Campuchia. Do chiến tranh diễn ra ác liệt, đến nay chưa xác định được danh tính, quê quán của các liệt sĩ.

Trong số 63 hài cốt liệt sĩ được quy tập có 2 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để giám định ADN. Việc phân tích các mẫu này sẽ được thực hiện kết hợp với cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính theo Đề án 06 của Chính phủ, góp phần mở thêm cơ hội xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình sau nhiều năm xa cách.

Dâng hương tưởng nhớ công lao các liệt sĩ

Sau lễ truy điệu, các đại biểu Trung ương, Quân khu 7 và TP Đồng Nai thực hiện nghi thức di quan, an táng 63 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước trong không khí trang nghiêm, thành kính và biết ơn sâu sắc.

PHÚ NGÂN