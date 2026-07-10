Hiện trường 8 tàu cá bị thiêu rụi ở cảng Tam Quan

Sau vụ hỏa hoạn , nhiều tàu cá của ngư dân bị thiêu rụi, trơ khung tại một góc cảng cá Tam Quan, thiệt hại sơ bộ hơn 20 tỷ đồng.

Các tàu cá bị thiêu cháy, chỉ còn trơ khung

Trong ngày 10-7, lực lượng chức năng vẫn túc trực theo dõi, kịp thời dập các tàn lửa âm ỉ trên những tàu cá bị cháy tại cảng cá Tam Quan (khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Tại hiện trường, nhiều tàu cá bị thiêu rụi, ngư lưới cụ, máy móc và tài sản trên tàu hư hỏng hoàn toàn.

Theo thống kê sơ bộ của phường Hoài Nhơn Bắc, vụ hỏa hoạn làm cháy 8 tàu cá xa bờ có chiều dài từ 15,6-21,4m. Trong đó, 6 tàu bị cháy hoàn toàn, 2 tàu bị cháy một phần. Thiệt hại ban đầu ước hơn 20 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng túc trực để dập tàn lửa âm ỉ trong thân tàu

Ngư dân Võ Thanh Quang (40 tuổi, chủ của một tàu cá bị cháy hoàn toàn) buồn bã: “Cả đêm tàu cháy, tôi thức trắng, mong cứu vớt tài sản nhưng không được. Giờ thì lửa thiêu sạch, trắng tay”.

Ngư dân Võ Thanh Quang buồn bã bên tàu cá trị giá hơn 4 tỷ đồng bị thiêu rụi thành than

Tàu cá của ông Quang có công suất hơn 740CV, đóng mới năm 2012, trị giá hơn 4 tỷ đồng, thường khai thác tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Tương tự, tàu cá công suất 800CV của ông Nguyễn Thanh Hoàng (50 tuổi) cũng bị thiêu cháy, thiệt hại hơn 4 tỷ đồng. “Con tàu là tài sản tích góp hơn 30 năm làm nghề, giờ đây gia đình tôi không biết lấy gì mưu sinh, tiếp tục vươn khơi bám biển”, ông Hoàng rầu rĩ.

Những con tàu trị giá hàng tỷ đồng bị thiêu cháy nằm ngổn ngang

Ông Trần Hữu Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc, cho biết, địa phương đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu mỗi chủ tàu 5 triệu đồng.

Theo ông Thảo, các địa phương có chủ tàu bị thiệt hại đang rà soát, thống kê đầy đủ để báo cáo, đề xuất tỉnh Gia Lai xem xét hỗ trợ.

Do các tàu đều khai thác xa bờ, địa phương cũng liên hệ, thông báo lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân Vùng 3 và Hải quân Vùng 4 nhằm có giải pháp hỗ trợ, chăm lo ngư dân bị thiệt hại.

Cả con tàu chỉ còn trơ khung sắt

Hiện trường vụ cháy đang được giữ nguyên, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân

NGỌC OAI