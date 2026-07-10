Những tấm lòng hướng về các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Những ngày qua, khi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được khẩn trương thực hiện tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM, nhiều người dân tìm đến thắp hương, bày tỏ lòng thành kính và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Người dân dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ

Từ sáng sớm đến cuối chiều, bên ngoài khu vực khai quật thường xuyên có người dân đến dâng hương tưởng nhớ, chắp tay hướng về nơi lực lượng chức năng đang tìm kiếm những hài cốt còn nằm lại dưới lòng đất sau gần 60 năm.

Người dân đến dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, nằm trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng

Bên cạnh khu vực bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, phường Hòa Hưng cũng đặt giấy, bút để người dân ghi lại những dòng tưởng niệm. Trên từng trang giấy là những lời tri ân, những mong ước các liệt sĩ sớm được trở về với gia đình, quê hương.

Trong dòng người đến dâng hương, nhiều người còn tự tay chuẩn bị những mâm lễ, bữa cơm để bày tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ. Những mâm lễ chay gồm cơm, cháo, nước uống, cà phê, trà, bánh kẹo, hoa quả… được chuẩn bị chu đáo, tươm tất gửi gắm tình cảm của người đang sống dành cho những người đã nằm lại.

Bà Đỗ Thị Thanh Hường (bên phải) cùng người dân tự tay làm những món chay giản dị, đơn sơ, thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Bà Đỗ Thị Thanh Hường (ngụ phường Bến Thành) đã duy trì việc đến Công viên Lê Thị Riêng chuẩn bị cơm cúng hơn 20 ngày qua. Bà Hường cho biết, trước đây bà thường làm công việc này tại các nghĩa trang liệt sĩ trên mọi miền Tổ quốc. Khi nghe tin tại Công viên Lê Thị Riêng có những hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, bà rất xúc động và muốn đến dâng những bữa cơm đơn sơ, mong các liệt sĩ “được ấm lòng” sau nhiều năm nằm lại dưới lòng đất.

“Chúng tôi chuẩn bị những bữa cơm chay đơn giản, nhưng là tấm lòng dành cho các cô, các chú, các anh. Tôi mong lực lượng chức năng sớm tìm thấy đầy đủ hài cốt để các liệt sĩ nhanh chóng được trở về với gia đình”, bà Hường chia sẻ.

Không chỉ người dân TPHCM, thông tin về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng cũng khiến nhiều người ở các địa phương khác xúc động, tìm đến tận nơi để thắp hương.

Bà Nguyễn Thị Minh từ TP Hà Nội vào TPHCM dâng hương, bày tỏ lòng thành kính với các liệt sĩ

Bà Nguyễn Thị Minh từ TP Hà Nội vào TPHCM sau khi biết thông tin có đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Bà cho biết, trong 4 ngày có mặt tại thành phố, bà dành 3 ngày đến công viên để dâng hương, bày tỏ lòng thành kính với các liệt sĩ.

Bà Minh chia sẻ, dù đường sá xa xôi, bà vẫn muốn trực tiếp đến nơi các liệt sĩ vừa được tìm thấy.

“Các chiến sĩ đã hy sinh để chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay. Khi các anh, các chú được tìm thấy, tôi muốn đến đây bày tỏ lòng thành kính. Công ơn của các liệt sĩ, chúng ta biết ơn không bao giờ hết”, bà Nguyễn Từ Minh xúc động.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI - THANH CHIEU