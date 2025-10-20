Đắk Lắk: Bắt đường dây lừa đảo cá cược game tài xỉu qua mạng

Ngày 20-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 26 bị can về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, năm 2024, đối tượng Hồ Mạnh Linh hay còn gọi là Long Hồng Kông (sinh năm 1999, trú xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) cấu kết cùng nhiều đối tượng thành lập Công ty Villa Group đặt trụ sở tại Campuchia. Linh tuyển dụng hàng trăm nhân viên để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Hàng ngày, Linh phân công nhân viên sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram) chạy quảng cáo, tìm kiếm và kết bạn với nhiều người, mời gọi họ tham gia đầu tư hoặc đặt cược (tài – xỉu) trên các trang web Viva779.com, Thabet868.com, Vegas379.com, Kukbet79.com…

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo. Ảnh: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Ban đầu các đối tượng hướng dẫn khách hàng đặt cược rồi cho thắng cược và rút tiền về tài khoản thành công. Khi khách hàng tin tưởng, chúng tiếp tục dụ dỗ họ nạp số tiền lớn hơn để thắng cược nhiều hơn. Khi khách hàng thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống sẽ báo lỗi rồi nhân viên công ty đưa ra nhiều lý do khác nhau như chưa có tài khoản VIP, sai mã tham chiếu hoặc tài khoản bị đưa vào danh sách đen để yêu người chơi phải nộp phí từ 10% - 20% số tiền muốn rút. Bằng cách này, các đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng nạp vào.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, từ tháng 10-2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 người trên cả nước. Ngoài 26 đối tượng trên, cơ quan công an kêu gọi tất cả các cá nhân có liên quan, từng tham gia vào hoạt động của đường dây này sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

MAI CƯỜNG