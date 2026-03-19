Tạm giữ du khách nước ngoài đâm trọng thương cán bộ công an

Rạng sáng 19-3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng là người nước ngoài dùng dao đâm trọng thương một cán bộ công an sau va chạm giao thông ở phường Mũi Né.

Du khách mang quốc tịch Anh có dấu hiệu say xỉn, đâm trọng thương thiếu tá công an ở Lâm Đồng

Trước đó, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 18-3, tại số 287 đường Nguyễn Đình Chiểu (khu phố Hàm Tiến 2, phường Mũi Né) xảy ra va chạm giữa taxi và xe máy do một người nước ngoài điều khiển. Nhận tin báo, tổ công tác Công an phường Mũi Né nhanh chóng đến hiện trường xử lý.

Tại đây, khi đang trao đổi bằng tiếng Anh với người điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn, Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm (Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực) bất ngờ bị đối tượng dùng dao mang theo đâm gây thương tích rồi lên xe bỏ chạy.

Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương ở tay và vùng ngực trái, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Lực lượng công an đã tổ chức truy xét, phối hợp các đơn vị liên quan chốt chặn; đến khoảng 3 giờ ngày 19-3, đối tượng S.D. (sinh năm 1992, quốc tịch Anh) bị bắt giữ tại khu vực Hàm Tân khi đang tẩu thoát về hướng TPHCM.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

TIẾN THẮNG