Bắt giữ 2 đối tượng trộm 430 triệu đồng tiền mặt và vàng ở Hà Tĩnh

Ngày 16-9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Nam Hồng Lĩnh đã nhanh chóng khám phá vụ án trộm tài sản của hai đối tượng có nhiều tiền án, xảy ra tại phường Nam Hồng Lĩnh.

Tổ công tác bắt giữ 2 đối tượng tại TP Đà Nẵng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 11-9, gia đình anh N.Q.V. (phường Nam Hồng Lĩnh) đi về quê, khi trở lại nhà thì phát hiện bị mất khoảng 430 triệu đồng gồm tiền mặt và vàng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập tổ công tác phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và công an các xã, phường để điều tra, rà soát trên diện rộng.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Võ Tá Quang

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định đối tượng Võ Tá Quang (sinh năm 1988; trú tổ dân phố Sơn Thịnh, xã Can Lộc, Hà Tĩnh) là đối tượng nghiện ma túy, có ba tiền án — trong đó có một tiền án về trộm cắp tài sản — vừa mãn hạn tù.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Tiến

Qua điều tra tiếp, công an xác định Quang hiện đang có mặt tại TP Đà Nẵng. Ngay sau đó, tổ công tác di chuyển vào Đà Nẵng, phối hợp với Công an phường Hòa Khánh để xác minh và bắt giữ hai đối tượng: Võ Tá Quang và Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1992, trú phường Ba Đồn, Quảng Trị), khi các đối tượng đang thuê trọ tại phường Hòa Khánh.

Tại cơ quan điều tra, Quang và Tiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

DƯƠNG QUANG