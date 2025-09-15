Đắk Lắk có tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Ngày 15-9, HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, thông qua nhiều nội dung, nghị quyết quan trọng của tỉnh.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, với lý do chuyển công tác.

HĐND tỉnh Đắk Lắk bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND khóa Х, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Từ Thái Giang, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 100% đại biểu tham dự kỳ họp đồng ý miễn nhiệm chức danh đối với ông Trần Phú Hùng và bầu bổ sung ông Từ Thái Giang chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Từ Thái Giang được bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Từ Thái Giang (sinh năm 1975), quê quán tỉnh Quảng Ngãi, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế. Ông Giang từng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Buôn Ma Thuột.

