Đảm bảo tính nhân văn trong ngày hội toàn dân

Cùng với cả nước, TPHCM đang khẩn trương chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐB HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tinh thần xuyên suốt được quán triệt: đây là ngày hội của toàn dân và trong ngày hội đó, không ai bị bỏ lại phía sau.

Cử tri trên tàu CSB 6008 (đang thực hiện nhiệm vụ trên biển) nghiên cứu tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử

Thực tế cho thấy, công tác rà soát, lập danh sách cử tri tại TPHCM được triển khai kỹ lưỡng, bảo đảm nắm chắc từng trường hợp. Các đoàn kiểm tra, giám sát của thành phố cũng thường xuyên xuống cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh những khâu còn hạn chế. Đáng chú ý, trong các nội dung chỉ đạo, lãnh đạo thành phố đặc biệt nhấn mạnh việc quan tâm, chăm lo các nhóm cử tri đặc thù - những người có thể gặp trở ngại khi thực hiện quyền công dân. Đó là những cử tri đang điều trị tại bệnh viện, sinh sống tại viện dưỡng lão, các cơ sở bảo trợ xã hội; người cao tuổi, người khuyết tật, người bệnh không thể tự đi lại; lực lượng công nhân, người lao động làm việc theo ca kíp, hay ngư dân vươn khơi dài ngày. Nếu không có giải pháp phù hợp, rất dễ xảy ra tình trạng những nhóm cử tri này bị “lỡ nhịp” với ngày hội chung.

Vì vậy, cùng với công tác tuyên truyền, vận động, cần cụ thể hóa bằng các chính sách và cách làm linh hoạt, sát thực tiễn. Với cử tri đặc biệt tại các cơ sở y tế, cơ sở bảo trợ xã hội, các địa phương đã tính toán tổ chức điểm bỏ phiếu phù hợp, bảo đảm thuận tiện nhưng vẫn đúng quy định. Với người lớn tuổi, bệnh nặng, việc tổ chức thùng phiếu phụ được chuẩn bị chu đáo, khoa học nhằm đảm bảo hiệu quả. Đối với công nhân, người lao động, lãnh đạo TPHCM yêu cầu các địa phương phối hợp với doanh nghiệp để bố trí thời gian hợp lý, có cơ chế hỗ trợ cần thiết, tạo điều kiện để công nhân, người lao động thực hiện quyền bầu cử mà không bị ảnh hưởng đến thu nhập.

Riêng với ngư dân, ngoài phương án vận động, thông tin phù hợp, các địa phương cũng cần tính đến việc tạo điều kiện hoặc có chính sách chăm lo để ngư dân sắp xếp thời gian trở về bờ thực hiện quyền bầu cử, nhưng vẫn hài hòa với yêu cầu mưu sinh.

Chăm lo cho cử tri đặc biệt không chỉ là những giải pháp về cách triển khai để nâng cao tỷ lệ tham gia bầu cử, mà sâu xa hơn là tính nhân văn trong tổ chức một sự kiện chính trị trọng đại. Khi từng lá phiếu được bảo đảm, từng cử tri được quan tâm, thì niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp càng được củng cố vững chắc.

THU HƯỜNG