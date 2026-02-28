Người lao động gửi niềm tin vào lá phiếu

LTS: Trước thềm ngày hội non sông, toàn dân bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa mới, Báo SGGP xin giới thiệu bài viết của ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, người gắn bó với nghị trường Quốc hội qua 4 nhiệm kỳ (X, XI, XII, XIII), chia sẻ những trăn trở và gởi gắm về trách nhiệm của người ĐB trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Tâm thế từ nghị trường

Ngoài chức năng lập hiến lập pháp, giám sát tối cao, Quốc hội còn có chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Giai cấp công nhân và người lao động là lực lượng sản xuất nòng cốt trong xã hội, tạo ra của cải, vật chất, giá trị thặng dư thúc đẩy đất nước phát triển, nên nhất thiết họ phải có đại diện chân chính của mình trong Quốc hội.

Từ trải nghiệm thực tiễn qua 4 khóa ĐBQH (từ khóa X đến XIII), tôi nhận thấy mỗi con số về chỉ số tăng trưởng hay từng điều khoản luật đều tác động trực tiếp đến đời sống sát sườn của công nhân và người lao động nghèo. Điều đó đòi hỏi, tiếng nói người lao động cần được đặt vào vị trí trọng tâm của mọi chương trình nghị sự trong các diễn đàn của Quốc hội.

Cử tri đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7 đặt tại Công ty Bay dịch vụ Miền Nam (phường Tam Thắng). Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, hiện nay nước ta bước vào giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, bảo đảm quan điểm lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và không ngừng nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân. Trước yêu cầu này, Quốc hội sẽ phải tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đối với người ĐB phải thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trước yêu cầu trên. Đồng thời, người ĐB phải chuyển tải được hơi thở từ nhà xưởng, cơ sở… vào thảo luận các chính sách về bảo hiểm xã hội, nhà ở xã hội, tiền lương cũng như các giải pháp bảo vệ quyền lợi của công nhân và người lao động.

Những thông tin, tiếng nói từ thực tiễn cơ sở sẽ giúp Quốc hội nhận diện những kẽ hở trong quản lý, từ đó hoàn thiện hành lang pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho các nhóm lao động yếu thế. Khi mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có công nhân lao động đều cảm nhận được sự bảo vệ của pháp luật, vị thế Hiến định của Quốc hội càng thêm vững vàng, khẳng định bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Lựa chọn người đủ tâm, tầm và bản lĩnh

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2030 diễn ra vào thời điểm đất nước đang hiện thực hóa khát vọng phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây là cơ hội để mỗi cử tri thực hiện quyền làm chủ thông qua việc lựa chọn những cá nhân ưu tú nhất, có đủ bản lĩnh, tham gia vào cơ quan dân cử.

Tôi đặt niềm tin vào những ĐB hội tụ đủ sự thấu cảm, trí tuệ và bản lĩnh để đại diện cho cử tri lao động. Một ĐB xứng đáng cần có tư duy chiến lược trong xây dựng chính sách, song song với bản lĩnh đứng về phía nhân dân khi thảo luận các vấn đề hóc búa về đời sống dân sinh. Điều đó đòi hỏi ĐB không chỉ hội đủ bằng cấp, năng lực, kinh nghiệm mà còn cần sự gắn bó mật thiết với quần chúng.

Nhiệm kỳ mới đòi hỏi các ĐB phải nâng cao năng lực xây dựng pháp luật và giám sát thực thi các chính sách chăm lo cho người lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Tôi cũng kỳ vọng, cử tri sáng suốt gửi gắm lá phiếu cho những người luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Việc lựa chọn được đội ngũ ĐB đủ bản lĩnh giúp Quốc hội thực hiện tốt vai trò cơ quan lập pháp, tạo đột phá trong việc xây dựng một xã hội công bằng, văn minh.

Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, vai trò của ĐB HĐND cấp tỉnh và ĐB HĐND cấp xã trở nên đặc biệt quan trọng. ĐB HĐND cấp tỉnh phải gánh vác trách nhiệm bao quát, giám sát trực tiếp các vấn đề đô thị, dân sinh trên địa bàn rộng lớn mà không còn “màng lọc” cấp huyện.

Ngược lại, ĐB HĐND cấp xã chính là những người gần dân nhất, trực tiếp lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của người lao động ngay tại khu phố, xóm ấp. Sự kết hợp chặt chẽ giữa tiếng nói vĩ mô của cấp tỉnh và sự sâu sát của cấp xã sẽ đảm bảo các chính sách an sinh xã hội đa tầng được thực thi chính xác. Cử tri cần sáng suốt lựa chọn những ĐB có khả năng thích ứng với mô hình quản lý mới, đủ năng lực phản biện và hành động quyết liệt để thực hiện mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân tại địa bàn cư trú.

ĐẶNG NGỌC TÙNG,

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam