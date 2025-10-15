Dàn diễn viên thực lực của VFC cùng quy tụ trong phim "Lằn ranh"

Ngày 15-10, Trung tâm Phim Truyền hình Việt Nam (VFC) đã tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ phim chính luận mới mang tên “Lằn ranh” tại Hà Nội.

Sự kiện có sự góp mặt của dàn diễn viên gạo cội và tên tuổi được mệnh danh là "thực lực" của màn ảnh nhỏ như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường, Mạnh Trường, Hồng Diễm, Bảo Anh, Tiến Lộc...

Đây là lần thứ ba, VFC hợp tác với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong quá trình sản xuất, sau thành công của “Sinh tử” (2019) và “Hành trình công lý” (2022). Chia sẻ tại buổi họp báo, đạo diễn, NSƯT Mai Hiền cho biết sự phối hợp chuyên môn, hỗ trợ về nhân lực, vật lực từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã góp phần tạo nên một tác phẩm truyền hình chất lượng.

Đạo diễn cũng nhấn mạnh, do đây là phim chính luận liên quan ngành tư pháp, êkíp làm phim đã "chọn mặt gửi vàng", tuyển chọn những diễn viên không chỉ có ngoại hình mà còn phải sở hữu nội lực diễn xuất và khả năng xử lý lời thoại tốt. Những câu thoại liên quan tư pháp đòi hỏi sự chính xác, khác biệt so với lời thoại đời thường.

“Lằn ranh” khai thác câu chuyện nóng hổi và mang tính thời sự về công tác phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm và sự tha hóa quyền lực trong bối cảnh cải tổ, tinh gọn bộ máy. Bối cảnh chính của phim xoay quanh tỉnh Việt Đông trong giai đoạn sáp nhập và sắp xếp nhân sự, một thời điểm được nhận định là "nhạy cảm" và đầy thử thách, đặt những người đứng đầu địa phương vào thế buộc phải lựa chọn giữa thỏa hiệp hay đối đầu.

Bộ phim được kỳ vọng sẽ thoát khỏi những khô khan, khuôn mẫu thường thấy ở dòng phim chính luận. “Lằn ranh” hứa hẹn phản ánh hơi thở cuộc sống đương đại, nơi việc bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp nhân sự không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là thước đo đạo đức, sự minh bạch, quyết định tương lai của hệ thống. Phim được dự đoán sẽ mang đến những giây phút hấp dẫn, kịch tính cho khán giả truyền hình.

MAI AN