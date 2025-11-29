Văn hóa - Giải trí

“Sao vàng tuổi trẻ” đến với sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM

SGGP

Tối 28-11, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (số 1, đường Lê Quý Đôn, Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM), Sở VH-TT TPHCM phối hợp Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật, quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng chủ đề “Sao vàng tuổi trẻ”.

SaoVangTuoiTre2025.jpg

Chương trình do Trung tâm Nghệ thuật thành phố thực hiện, nhằm quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, những thành tựu của thành phố và đất nước, ngợi ca tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây thành phố mới...

Tại chương trình, giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM đã có dịp thưởng thức các ca khúc cách mạng nổi tiếng, như: Đường lên phía trước, Cô gái mở đường, Bài ca may áo, Khát vọng, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, múa dân vũ Những trái tim Việt Nam, xiếc nghệ thuật Vòng xoay tình yêu, xiếc đu dây Khát vọng... được thể hiện qua phần trình diễn của NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Cẩm Ly, Phương Thanh, Thanh Ngọc, Tùng Lâm, Duyên Quỳnh, nhóm Thanh Âm...

Cùng giao lưu và biểu diễn trong chương trình còn có các thành viên CLB Văn nghệ xung kích CKT của Trường Đại học KHXH-NV - Đại học Quốc gia TPHCM với các ca khúc Tự nguyện, Những dấu ấn sinh viên, Khát vọng sinh viên Việt Nam.

THÚY BÌNH

Từ khóa

xung kích Sao vàng tuổi trẻ giao lưu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn