“Sao vàng tuổi trẻ” đến với sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM

Tối 28-11, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (số 1, đường Lê Quý Đôn, Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM), Sở VH-TT TPHCM phối hợp Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật, quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng chủ đề “Sao vàng tuổi trẻ”.

Chương trình do Trung tâm Nghệ thuật thành phố thực hiện, nhằm quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, những thành tựu của thành phố và đất nước, ngợi ca tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây thành phố mới...

Tại chương trình, giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM đã có dịp thưởng thức các ca khúc cách mạng nổi tiếng, như: Đường lên phía trước, Cô gái mở đường, Bài ca may áo, Khát vọng, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, múa dân vũ Những trái tim Việt Nam, xiếc nghệ thuật Vòng xoay tình yêu, xiếc đu dây Khát vọng... được thể hiện qua phần trình diễn của NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Cẩm Ly, Phương Thanh, Thanh Ngọc, Tùng Lâm, Duyên Quỳnh, nhóm Thanh Âm...

Cùng giao lưu và biểu diễn trong chương trình còn có các thành viên CLB Văn nghệ xung kích CKT của Trường Đại học KHXH-NV - Đại học Quốc gia TPHCM với các ca khúc Tự nguyện, Những dấu ấn sinh viên, Khát vọng sinh viên Việt Nam.

THÚY BÌNH