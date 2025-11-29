Lịch blốc 2026: Thông điệp về tình yêu quê hương

Khi nhu cầu về lịch blốc giảm dần qua mỗi năm, các đơn vị làm lịch đang chọn “vượt khó” bằng cách tạo ra những bộ lịch có giá trị về nội dung. Nhờ đó, mùa lịch blốc 2026 mang đến những thông điệp ý nghĩa, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người.

Công chúng tìm hiểu bộ lịch “Việt Nam: Độc lập - Thống nhất - Đổi mới - Phát triển” tại Đường sách TPHCM. Ảnh: HỒ SƠN

Mỗi trang lịch là một câu chuyện sử

Mùa lịch Tết năm nay, Công ty TNHH Grapeshouse liên kết NXB Hồng Đức giới thiệu đến công chúng bộ lịch với chủ đề “Việt Nam: Độc lập - Thống nhất - Đổi mới - Phát triển”.

Bộ lịch do TS Quách Thu Nguyệt biên soạn nội dung dựa trên ý tưởng của ThS Vũ Đức Loan, phần thiết kế do Phan Tấn Nghị đảm nhiệm. Quá trình biên soạn và thiết kế minh họa kéo dài trong nhiều tháng, với sự đầu tư nghiên cứu công phu, tham khảo từ sách, tư liệu lịch sử, phim ảnh lưu trữ và các nguồn tài liệu đáng tin cậy.

Bộ lịch được chia thành 4 chủ đề tương ứng dòng chảy các giai đoạn lịch sử của dân tộc: Độc lập - Thống nhất - Đổi mới - Phát triển.

“Ngoài dòng chảy các giai đoạn lịch sử, chúng tôi đưa thêm những nhân vật, những nhân chứng gắn liền với dòng chảy lịch sử của đất nước, để họ cùng kể chuyện lịch sử. Khi làm lịch, tôi thấy ông cha mình, rồi những bài học của thế hệ đi trước tuyệt vời quá. Chính điều đó làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam, trong lịch sử và trong cả hôm nay”, TS Quách Thu Nguyệt chia sẻ.

Năm nay, NXB Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện bộ lịch “Đất nước nhìn từ biển”, đưa người xem đến với không gian rộng lớn và giàu bản sắc của biển đảo quê hương.

Trong bộ lịch này, các địa danh biển, hải đảo được lựa chọn giới thiệu đều đã được thống kê và cập nhật theo đơn vị hành chính mới sau sáp nhập tỉnh, thành; bảo đảm tính chính xác, khoa học và mang ý nghĩa tham khảo cao.

Ngoài những bức ảnh do các nhiếp ảnh gia thực hiện, mỗi tờ lịch còn kèm nội dung cô đọng giới thiệu về những nét đặc sắc nhất của địa danh, như lễ hội, hoạt động kinh tế biển, các sản vật...

Ngoài ra, năm nay NXB Chính trị quốc gia Sự thật còn giới thiệu bộ lịch “Truyện Kiều”, được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, tái hiện nguyên gốc bản Kiều chép tay của Hoàng gia triều Nguyễn, xuất xứ từ Huế.

Đây là một nguồn tư liệu quý hiếm, mang tính chất độc bản, thể hiện giá trị văn hóa, lịch sử và nghệ thuật đặc sắc. Điểm nhấn nổi bật của bộ lịch nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa nguyên bản chữ Hán Nôm và bản dịch nghĩa tiếng Việt, cùng với những bức tranh minh họa được vẽ bằng bút sắt tinh tế.

Trong văn hóa Á Đông, hình tượng con ngựa không chỉ gắn với sức mạnh, lòng trung thành và ý chí kiên cường, mà còn là biểu tượng cho sự thành đạt, may mắn và thăng tiến. Vậy nên, năm Bính Ngọ 2026, nhiều đơn vị làm lịch như An Hảo, Hương Trang, Lịch xuân Phương Nam… cùng gặp nhau ở ý tưởng “mã đáo thành công”, mang đến nhiều bộ lịch blốc đặc sắc về ngựa như một lời chúc tốt lành đến mọi người.

Khắc họa một Việt Nam mới

Năm 2025 đánh dấu một năm đặc biệt của Việt Nam với những cải cách và thay đổi lớn như: sáp nhập các tỉnh, thành; thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp…

Trước dấu mốc quan trọng này, Công ty Lịch xuân Phương Nam mang đến bộ lịch “Việt Nam chân trời mới” với hành trình 365 ngày khám phá vẻ đẹp bất tận của Tổ quốc qua những bức ảnh phong cảnh được tuyển chọn công phu từ khắp mọi miền: những rặng núi trùng điệp của Tây Bắc, bờ biển xanh biếc trải dài miền Trung, ruộng bậc thang óng vàng mùa gặt, hay cánh đồng sen thơm ngát miền Tây…

Mỗi tờ lịch mở ra một “chân trời mới”, vừa quen thuộc vừa gợi mở niềm khao khát khám phá.

Cùng nguồn cảm hứng, Công ty An Hảo giới thiệu 3 bộ lịch: “Việt Nam tinh hoa sáng ngời”, “Việt Nam hạnh phúc thịnh vượng” và “Vinh quang Việt Nam rạng ngời”.

Trong đó, “Việt Nam tinh hoa sáng ngời” mang đến hình ảnh một đất nước với bề dày 4.000 năm lịch sử, là cái nôi sản sinh nhiều sản vật, hình thành các lễ hội, làng nghề truyền thống, trở thành một nét tinh hoa trong văn hóa Việt.

“Việt Nam hạnh phúc thịnh vượng” khắc họa hình ảnh một Việt Nam của hôm qua và hôm nay, đã vượt qua nhiều gian nan, thách thức để trở thành tốp các nước xuất khẩu cà phê, lúa gạo, linh kiện điện tử, trái cây, thủy hải sản lớn trên thế giới.

Còn “Vinh quang Việt Nam rạng ngời” với những dấu ấn vinh quang còn lưu truyền, từ tinh hoa của trống đồng Đông Sơn, trống đồng Ngọc Lũ đến các công trình kiến trúc như Cổ Loa thành, chùa Một Cột; từ ca trù huyền thoại đến nhã nhạc cung đình, từ dấu ấn Hạ Long đến những lễ hội đặc sắc suốt chiều dài đường bờ biển nước Việt…

Tất cả góp phần điểm tô bức tranh Việt Nam đầy nhân văn, giàu bản sắc.

HỒ SƠN