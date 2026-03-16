Dàn sao Hollywood đổ bộ thảm đỏ Oscar 2026

Những ngôi sao của Hollywood đã đổ về Nhà hát Dolby ở Los Angeles trong những bộ trang phục lộng lẫy nhất trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar lần thứ 98.

Trước khi lễ trao giải chính thức diễn ra, các minh tinh Hollywood tề tựu trên thảm đỏ của lễ trao giải Oscar - giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh của Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh.

Năm nay, sự kiện tiếp tục thu hút những ngôi sao hàng đầu thế giới xuất hiện trong những trang phục, phụ kiện đắt đỏ bậc nhất.

Emma Stone, ứng cử viên cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trong chiếc váy Louis Vuitton màu bạc ánh kim ôm sát vóc dáng.

Nicole Kidman xuất hiện trong chiếc váy Chanel bồng bềnh, với phần thân áo đính sequin bạc lấp lánh và điểm nhấn là chiếc thắt lưng lông vũ đầy ngẫu hứng.

Kylie Jenner trở thành tâm điểm chú ý khi hóa thân theo phong cách Jessica Rabbit trong chiếc váy đỏ ánh kim quyến rũ. Cô đến để ủng hộ bạn trai Timothée Chalamet, người được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Kate Hudson cũng gây ấn tượng trong thiết kế điêu khắc màu xanh ngọc bích của Giorgio Armani Privé, với phần eo peplum sắc nét đầy cá tính.

Rose Byrne trông vô cùng ấn tượng trong chiếc váy Dior đen sát nách thanh lịch, được thêu hoa tinh xảo. Byrne đang được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong bộ phim If I Had Legs I’d Kick You. Cô phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ ngôi sao Ireland Jessie Buckley (Hamnet), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Sentimental Value) và Emma Stone (Bugonia).

Elle Fanning tạo nên khoảnh khắc thời trang nổi bật với thiết kế Givenchy màu trắng cô dâu.

Ứng cử viên Nữ chính xuất sắc nhất Jessie Buckley gây ấn tượng với bảng màu táo bạo khi chọn chiếc váy trễ vai nổi bật pha trộn giữa sắc hồng và đỏ.

Ứng cử viên Nữ chính xuất sắc nhất Renate Reinsve khoe đôi chân dài trong chiếc váy Louis Vuitton màu đỏ rực với đường xẻ cao đầy quyến rũ.

Zoe Saldaña diện chiếc váy Saint Laurent đen ôm sát cơ thể với phần thân áo ren.

Emma Stone: Ảnh: REUTERS
Nicole Kidman. Ảnh: GETTY IMAGES
Kate Hudson. Ảnh: AP
Rose Byrne. Ảnh: AP
Felicity Jones. Ảnh: WIRE IMAGE
Jessie Buckley. Ảnh: GETTY IMAGES
Elle Fanning. Ảnh: GETTY IMAGES
Demi Moore. Ảnh: GETTY IMAGES
Tamron Hall. Ảnh: WIRE IMAGE
Barbie Ferreira. Ảnh: FILM MAGIC
Mckenna Grace. Ảnh: GETTY IMAGES
Bella Thorne. Ảnh: GETTY IMAGES
Alicia Silverstone. Ảnh: GETTY IMAGES
HẢI DUY

