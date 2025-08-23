Xã hội

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Chiều 23-8, đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ, TPHCM).

DSC_0736.jpeg
Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Ảnh: VĂN MINH

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng của 168 Đảng ủy xã, phường, đặc khu Côn Đảo...

DSC_0751.jpeg
Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn. Ảnh: VĂN MINH

Trong không khí trang nghiêm, trước Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, thành kính dâng vòng hoa và nén hương thơm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với người con ưu tú của quê hương Đất Đỏ, đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn đại biểu đến Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu.

Sau đó, đoàn tham quan khu trưng bày, nghe giới thiệu về tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng, sự kiên trung, bất khuất của người nữ Anh hùng Võ Thị Sáu.

DSC_0827.jpeg
DSC_0829.jpeg
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm dưới chân tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: VĂN MINH

Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu là địa chỉ đỏ để người dân và du khách gần xa đến tưởng nhớ, thăm viếng, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tấm gương của Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ căn cứ Minh Đạm. Trong không khí trang nghiêm, thành kính và biết ơn vô hạn, sau khi đặt vòng hoa, các thành viên trong đoàn đã dành một phút mặc niệm và dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đền thờ Liệt sĩ căn cứ Minh Đạm nằm trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử Minh Đạm. Năm 1993, Khu Di tích lịch sử Minh Đạm được Bộ Văn hóa - Thông tin (trước đây) công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

VĂN MINH

