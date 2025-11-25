Dự báo các tình huống phát sinh trong bầu cử liên quan đến công nghệ

Chiều 25-11, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm việc với các đơn vị về công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Sở Nội vụ, Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử TPHCM, từ nay đến ngày 30-12, các cơ quan, đơn vị liên quan phải hoàn thành một loạt nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho công tác bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì buổi làm việc. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Cụ thể, Thường trực HĐND TPHCM phải gửi dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐB HĐND TPHCM gửi Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ủy ban bầu cử TPHCM trước ngày 30-11.

Từ ngày 15 đến ngày 20-12, Ủy ban bầu cử TPHCM sẽ gửi dự kiến danh sách đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu tại từng đơn vị về Hội đồng bầu cử quốc gia.

Song song đó, chậm nhất ngày 25-12, Ban Pháp chế HĐND TPHCM phối hợp tham mưu Ủy ban bầu cử xác định số lượng đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH, ĐB HĐND thành phố ở từng đơn vị.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng phần mềm phục vụ công tác bầu cử (thống kê, báo cáo, tuyên truyền, quản lý dữ liệu cử tri), với thời hạn chậm nhất ngày 15-12-2025.

Đại diện Công an TPHCM cho biết, thời gian tới, Hội đồng bầu cử TPHCM sẽ tích hợp thông tin phục vụ công tác bầu cử lên ứng dụng VNeID. Khi mở ứng dụng, người dân có thể tra cứu trực tiếp các thông tin như địa điểm và khu vực bỏ phiếu của mình.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường lưu ý các thành viên Ủy ban bầu cử, đặc biệt là các đơn vị chủ lực khẩn trương cập nhật tình hình triển khai tại đơn vị. Trong đó phải báo cáo rõ tiến độ các bước (như hướng dẫn nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, nắm tình hình tại phường xã) và theo dõi sát tiến độ các phường, xã, đặc khu trong việc thành lập ủy ban bầu cử và hoàn thành cơ cấu thành phần HĐND.

Đồng chí cũng yêu cầu lựa chọn phương án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, tránh đầu tư dàn trải hoặc sử dụng công cụ không cần thiết.

Ngoài ra, các đơn vị phải dự báo những tình huống có thể phát sinh trong quá trình bầu cử liên quan đến công nghệ, nghiên cứu hỗ trợ tối đa cho các ứng viên, và nhiều vấn đề phát sinh khác.

CẨM NƯƠNG