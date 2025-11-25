Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu giải quyết khó khăn cho cấp xã

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát, tham mưu thành phố sửa đổi các quy định không phù hợp trong việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) không phụ thuộc vào địa giới hành chính và triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Công chức UBND phường An Phú Đông giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Ngày 25-11, UBND TPHCM có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về việc triển khai Công điện số 220 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung hoàn thành thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh năm 2025.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát, tham mưu HĐND TPHCM, UBND TPHCM sửa đổi các quy định không phù hợp với việc thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính và triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trong đó, có các quy định như yêu cầu phải nộp hồ sơ gốc; yêu cầu nộp hồ sơ TTHC tại nơi cư trú hoặc nơi đóng trụ sở hoặc nơi cấp kết quả giải quyết TTHC lần đầu; yêu cầu phải có mặt tại nơi giải quyết để ký nhận kết quả…

Đồng thời, rà soát, điều chỉnh quy trình nội bộ, quy trình điện tử đáp ứng thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính, hoàn thành mục tiêu 100% TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn thành phố trong năm 2025.

Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM phải hoàn thành việc nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TPHCM đáp ứng yêu cầu số hóa, thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn Thành phố và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Song song đó, chuyển đổi dữ liệu từ các hệ thống của các tỉnh trước sáp nhập, đảm bảo đầy đủ, chính xác, nguyên trạng dữ liệu, phục vụ công tác quản lý, điều hành, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Công chức xã Bà Điểm (TPHCM) tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân

Trước đó, UBND TPHCM có văn bản khẩn truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về giải quyết dứt điểm khó khăn vướng mắc ở cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch UBND TPHCM giao thủ trưởng các sở, Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu nghiên cứu Công văn số 171 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Công văn 171). Từ đó, khẩn trương tập trung giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc ở cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, tiếp tục đánh giá tính khả thi và khả năng thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền ở cấp xã. Rà soát các nhiệm vụ của cấp huyện trước đây đã được phân định cho cấp xã để tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công; cải tạo, mua sắm tài sản công đảm bảo đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cấp xã hoạt động.

Ngoài ra, khắc phục triệt để tình trạng thiếu trang thiết bị, phương tiện làm việc, nhất là đường truyền, tín hiệu kết nối; hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu đảm bảo kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền địa phương. Cùng với đó, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; tập trung chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình, đảm bảo giải quyết nhanh gọn, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

NGÔ BÌNH