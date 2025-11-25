Khởi động dự án phòng ngừa bạo lực gia đình

Nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, ngày 25-11, Bộ VH-TT-DL phối hợp Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc khởi động dự án “Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025-2026”, triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Dự án nhằm tăng cường hệ thống phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và các hình thức bạo lực trên cơ sở giới sử dụng công nghệ ngày càng phức tạp.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và Nghị định 76/2023/NĐ-CP là nền tảng pháp lý quan trọng, nhưng cần đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng và nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân.

Dự án tập trung xây dựng và vận hành Tổng đài điện thoại quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành, triển khai sáng kiến truyền thông sử dụng công nghệ số, khuyến khích sự tham gia của thanh niên, nam giới và trẻ em. Đồng thời, dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật và quản lý để đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Để ứng phó hiệu quả với bạo lực gia đình, không chỉ cần luật pháp mạnh mẽ mà còn cần sự chung tay của xã hội, năng lực số và đầu tư bền vững, nhằm đảm bảo không một nạn nhân nào bị bỏ lại phía sau”. Ông cũng cảnh báo về bạo lực trên cơ sở giới sử dụng công nghệ, như quấy rối trực tuyến, đe dọa, giám sát kỹ thuật số hay chia sẻ hình ảnh nhạy cảm mà không được đồng ý, làm trầm trọng thêm tổn thương của nạn nhân.

Dự án do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện triển khai, tăng cường năng lực cho đội ngũ cung cấp dịch vụ, củng cố phối hợp liên ngành, thúc đẩy thực hành an toàn trên môi trường số, hoàn thiện hệ thống dữ liệu và giám sát, đồng thời duy trì các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho người bị bạo lực. Mục tiêu dài hạn là thể chế hóa và nhân rộng các mô hình can thiệp hiệu quả dựa trên bằng chứng.

Theo khảo sát quốc gia năm 2019, gần 63% phụ nữ từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực từ chồng/bạn tình, 31,6% trải qua bạo lực trong 12 tháng gần nhất, và thiệt hại kinh tế tương đương 1,81% GDP. Trên nửa số nạn nhân (52,5%) không chia sẻ trải nghiệm với bất kỳ ai. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, thúc đẩy báo cáo sớm và bảo vệ nạn nhân trong cả môi trường thực và số.

VĨNH XUÂN