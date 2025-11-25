Người lao động, doanh nghiệp ở TPHCM quyên góp, chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Chiều tối 25-11, Công đoàn TPHCM cho biết, tại các phường, xã khu vực Bình Dương trước đây, qua 4 ngày vận động, đơn vị đã tiếp nhận khoảng 420 tấn hàng gồm: gạo, mì tôm, nước uống, bánh kẹo, thuốc, quần áo, chăn mền...
Công đoàn TPHCM đã phân loại lại hàng hóa, đóng gói và bốc xếp lên các xe tải, xe container để đưa đến đồng bào vùng lũ.
Tổng số hàng hóa chuyển đi đến nay đã là 380 tấn. Khoảng 40 tấn còn lại tối 25-11 sẽ xuất phát đi các tỉnh.
Hiện Công đoàn TPHCM đang tiếp nhận sự đóng góp của các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp và mạnh thường quân.
Theo ghi nhận, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Công đoàn TPHCM, nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu đã tổ chức quyên góp, chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Cụ thể như tại phường Dĩ An, người lao động của Công Ty TNHH Pungkook SaiGon II đã cùng nhau quyên góp quần áo cho người dân vùng lũ. Quần áo được giặt sạch, gấp gọn và đóng gói cẩn thận trước khi mang đến các điểm tập kết gửi hàng.
Tại phường Bến Cát, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tans Việt Nam đã tổ chức quyên góp nhằm gửi những phần quà thiết thực và chan chứa yêu thương đến bà con vùng lũ.