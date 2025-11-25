Bão Koto đang vào Biển Đông

Tối 25-11, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, bão có tên quốc tế là Koto.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin: Tối 25-11, áp thấp nhiệt đới đã di chuyển vào vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines và đã mạnh lên thành bão.

Tọa độ bão Koto tối 25-11 theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Hồi 19 giờ ngày 25-11, tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc - 120,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines. Lúc này, bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ tối 25 đến ngày 26-11; bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/giờ, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên cấp 9, giật cấp 11.

Từ tối 26 đến ngày 27-11, bão sẽ di chuyển hướng Tây, tốc độ giảm còn 5-10km/giờ và có khả năng mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 13. Từ tối 27 đến ngày 28-11, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây với tốc độ 5-10km/giờ và tiếp tục có khả năng mạnh lên cấp 11, giật cấp 13.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, trong khoảng ngày 27 và 28-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo mô hình cập nhật tối 25-11 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão số 15 có thể ảnh hưởng trực tiếp thời tiết tại khu vực Nam Trung bộ vào ngày 29 và 30-11.

